BMW планує скорочення 8 тисяч робочих місць для підвищення конкурентоспроможності

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BMW звільнятиме своїх робітників
За даними видання Bloomberg, більша частина звільнень припаде саме на німецькі підрозділи. Програма виплат добровільних компенсацій охопить співробітників у сферах досліджень, розробок, стратегічного планування та інших корпоративних відділів. Працівників виробничих цехів ці заходи не торкнуться. У найближчі місяці також передбачається реструктуризація та скорочення керівного складу.
Причини реструктуризації та заходи економії
Рішення про скорочення штату є відповіддю на серйозні виклики в галузі: спад продажів на ключових ринках, запровадження мит з боку США та високу вартість енергоресурсів і виробництва в Європі. Найбільше на фінансові показники тисне падіння попиту в Китаї – на найважливішому окремому ринку для бренду.
Там європейські автовиробники стикаються зі жорсткою конкуренцією з боку місцевих брендів на чолі з BYD, які швидко розширюють свою присутність і на ринку Європи. Додатковим факторм нестабільності стали наслідки війни на Близькому Сході. Переглядаючи свої пріоритети в умовах суворої економії, BMW вже відмовилася від участі у цьогорічному Паризькому автосалоні.
Реалізація програми та ситуація в німецькому автопромі
- Генеральний директор BMW Мілан Недєлькович разом із представниками ради трудового колективу оголосять деталі програми добровільного виходу на пенсію та компенсаційних виплат під час загальних зборів персоналу в Німеччині. Програма стартує у жовтні та триватиме до 2027 року.
- Звільнення працівників у німецькому автомобільному секторі є досить дорогим процесом, оскільки трудове законодавство та гарантії профспілок практично унеможливлюють примусове скорочення. Через це компанії змушені пропонувати виплату значних компенсаційних пакетів для добровільного звільнення.
- Подібні заходи вживають й інші представники німецького автопрому. Зокрема, концерн Volkswagen AG впроваджує програму скорочення десятків тисяч співробітників та оптимізує виробничі потужності для збереження конкурентоспроможності.