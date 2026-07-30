BMW планує скорочення 8 тисяч робочих місць для підвищення конкурентоспроможності

За даними видання Bloomberg, більша частина звільнень припаде саме на німецькі підрозділи. Програма виплат добровільних компенсацій охопить співробітників у сферах досліджень, розробок, стратегічного планування та інших корпоративних відділів. Працівників виробничих цехів ці заходи не торкнуться. У найближчі місяці також передбачається реструктуризація та скорочення керівного складу.

Причини реструктуризації та заходи економії

Рішення про скорочення штату є відповіддю на серйозні виклики в галузі: спад продажів на ключових ринках, запровадження мит з боку США та високу вартість енергоресурсів і виробництва в Європі. Найбільше на фінансові показники тисне падіння попиту в Китаї – на найважливішому окремому ринку для бренду.

Там європейські автовиробники стикаються зі жорсткою конкуренцією з боку місцевих брендів на чолі з BYD, які швидко розширюють свою присутність і на ринку Європи. Додатковим факторм нестабільності стали наслідки війни на Близькому Сході. Переглядаючи свої пріоритети в умовах суворої економії, BMW вже відмовилася від участі у цьогорічному Паризькому автосалоні.

Реалізація програми та ситуація в німецькому автопромі