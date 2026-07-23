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BMW пропустить Паризький автосалон: причини, чому автовиробник ігнорує подію

Паризький автосалон цього року втрачає одного з найважливіших учасників. BMW ухвалила рішення пропустити масштабне автошоу в столиці Франції, яке відбудеться вже в жовтні. Попри те, що захід збере понад 60 автомобільних брендів, включаючи німецьких конкурентів Audi та Mercedes-Benz, компанія проігнорує його.
BMW пропустить Паризький автосалон через зміну стратегії

ФОТО: BMW|

Стенд BMW на Пекінському автосалоні 2026

Данило Северенчук
logo23 липня, 13:50
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За інформацією видання Bloomberg, причиною такого кроку стала зміна маркетингових пріоритетів автовиробника. У BMW зазначили, що надалі дотримуватимуться вибіркового підходу до участі в подібних заходах і з'являтимуться лише на тих виставках, де планують масштабні прем'єри.

Прикладом такої стратегії став цьогорічний Пекінський автосалон в Китаї, де бренд продемонстрував подовжений iX3, оновлену 7-серію та концептуальні моделі Mini.

Попередній список брендів, що будуть представлені на Паризькому автосалоні

Останнім часом BMW все частіше віддає перевагу власним майданчикам або спеціалізованим подіям замість традиційних автовиставок. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютував під час добового марафону 24 години Ле-Мана, а оновлений кросовер X5 був представлений безпосередньо на заводі компанії в Спартанбурзі, штат Південна Кароліна.

Фінансові виклики та скорочення бюджетів

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