BMW пропустить Паризький автосалон: причини, чому автовиробник ігнорує подію

За інформацією видання Bloomberg, причиною такого кроку стала зміна маркетингових пріоритетів автовиробника. У BMW зазначили, що надалі дотримуватимуться вибіркового підходу до участі в подібних заходах і з'являтимуться лише на тих виставках, де планують масштабні прем'єри.

Прикладом такої стратегії став цьогорічний Пекінський автосалон в Китаї, де бренд продемонстрував подовжений iX3, оновлену 7-серію та концептуальні моделі Mini.

Попередній список брендів, що будуть представлені на Паризькому автосалоні

Останнім часом BMW все частіше віддає перевагу власним майданчикам або спеціалізованим подіям замість традиційних автовиставок. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютував під час добового марафону 24 години Ле-Мана, а оновлений кросовер X5 був представлений безпосередньо на заводі компанії в Спартанбурзі, штат Південна Кароліна.

Фінансові виклики та скорочення бюджетів