BMW пропустить Паризький автосалон: причини, чому автовиробник ігнорує подію

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Стенд BMW на Пекінському автосалоні 2026
За інформацією видання Bloomberg, причиною такого кроку стала зміна маркетингових пріоритетів автовиробника. У BMW зазначили, що надалі дотримуватимуться вибіркового підходу до участі в подібних заходах і з'являтимуться лише на тих виставках, де планують масштабні прем'єри.
Прикладом такої стратегії став цьогорічний Пекінський автосалон в Китаї, де бренд продемонстрував подовжений iX3, оновлену 7-серію та концептуальні моделі Mini.
Попередній список брендів, що будуть представлені на Паризькому автосалоні
Останнім часом BMW все частіше віддає перевагу власним майданчикам або спеціалізованим подіям замість традиційних автовиставок. Так, концепт M Concept Neue Klasse дебютував під час добового марафону 24 години Ле-Мана, а оновлений кросовер X5 був представлений безпосередньо на заводі компанії в Спартанбурзі, штат Південна Кароліна.
Фінансові виклики та скорочення бюджетів
- Відмова від участі в Паризькому автосалоні також пов'язана зі скоригованим річним фінансовим прогнозом BMW на 2026 рік. Автовиробник зіткнувся із прискореним падінням продажів у Китаї та жорсткою конкуренцією в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
- Позитивні показники зростання обсягів на ринках Європи та США не змогли повністю компенсувати це зниження.
- Серед інших факторів, що негативно вплинули на фінансові результати, у компанії назвали геополітичні проблеми, зокрема війну в Ірані.
- У відповідь на складну ситуацію BMW активізувала та прискорила програми зі скорочення витрат, однією з дій у межах яких стало зменшення видатків на традиційні виставкові заходи.