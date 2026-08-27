BMW розширила активну безпеку: автомобіль сам втрутиться ще до аварії

Як повідомила BMW Group, разом із сімейством Neue Klasse компанія розширює набір стандартних систем активної безпеки одразу для кількох модельних лінійок. Першим серійним автомобілем із новими функціями став BMW iX3, а надалі їх отримають, зокрема, BMW i3, X5 та 7 Series.

Двері відкриються лише тоді, коли небезпека мине

Однією з найцікавіших новинок стала вдосконалена система Exit Warning.

Попередження про небезпеку під час виходу з автомобіля у BMW існувало й раніше. Машина могла за допомогою звукового та візуального сигналу попередити водія або пасажира про транспорт, що наближається. Тепер система отримала можливість фізично втрутитися.

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Бічні радари постійно контролюють простір біля припаркованого автомобіля. Якщо електроніка визначає ризик зіткнення з велосипедом, автомобілем або іншим учасником руху, електронний замок на певний час затримує відкривання дверей. Коли небезпека мине, двері можна буде відкрити.

BMW пояснює, що система насамперед покликана зменшити кількість так званих dooring-аварій, коли водій або пасажир раптово відкриває двері перед велосипедистом. За наведеними компанією даними Німецької страхової асоціації, лише у Берліні у 2024 році сталося 392 такі аварії, майже 8% усіх ДТП за участю велосипедистів.

Neue Klasse стає не лише новою платформою для електромобілів

Першою серійною моделлю нового покоління став BMW iX3. Авто24 детально розповідав про новий iX3, який відкрив для BMW не лише нову дизайнерську епоху, а й нову електронну архітектуру.

Саме ця архітектура дозволила значно глибше об'єднати системи допомоги водієві. BMW називає новий підхід Symbiotic Drive: автомобіль має розуміти наміри водія і втручатися лише тоді, коли бачить реальний ризик.

Наприклад, система контролю смуги аналізує не лише положення машини. Вона враховує ввімкнений покажчик повороту, рух кермом і навіть те, чи подивився водій через плече. Якщо електроніка розуміє, що маневр виконується свідомо і не створює небезпеки, вона не повинна заважати.

BMW зможе сама об'їхати перешкоду

Ще одна нова функція – автоматичне екстрене маневрування. Якщо на дорозі несподівано з'являється перешкода, наприклад людина або велосипедист, система може не лише загальмувати, а й сама повернути кермо, щоб об'їхати небезпеку та залишитися у своїй смузі.

Схожа логіка працює і при ризику бокового зіткнення. Якщо сусідній автомобіль небезпечно наближається, BMW може коротким рухом керма відвести машину вбік, якщо система визначила, що для цього є достатньо місця.

А екстрене гальмування тепер розраховане не лише на інші автомобілі та пішоходів. За даними BMW, оновлені сенсори дозволяють системі реагувати також на тварин, які несподівано виходять на дорогу.

Машина зупиниться, якщо водію стане погано

Окремо BMW розширила функцію контролю уваги водія.

Камера в салоні стежить за його станом. Якщо система визначить, що людина більше не здатна керувати автомобілем, машина може тимчасово взяти управління на себе та виконати контрольовану зупинку.

Одночасно автомобіль увімкне аварійну сигналізацію та автоматично активує екстрений виклик eCall. Водій при цьому зберігає можливість у будь-який момент перехопити управління.

Електроніка стежитиме навіть за педаллю акселератора на парковці

Системи безпеки отримали нові можливості і під час маневрування на малих швидкостях.

Active Park Distance Control тепер може автоматично гальмувати не лише перед перешкодами спереду або позаду, а й при небезпеці зіткнення збоку.

З'явилася й функція контролю помилкового натискання педалі. Якщо на швидкості до 2 км/год перед машиною є перешкода ближче ніж за метр, а водій раптово та сильно натиснув акселератор, система може розцінити це як випадкове переплутування педалей і сама загальмувати до повної зупинки.

Особливо корисною така функція може бути на парковках, де помилка при натисканні педалі часто відбувається на дуже невеликій швидкості, але може завершитися ударом у стіну, іншу машину або людину.

Один комп'ютер керує всіма асистентами

Основою нової системи став центральний високопродуктивний комп'ютер, який BMW називає Superbrain of Automated Driving.

Він об'єднує активну безпеку, системи асистованого керування та автоматичного паркування. За інформацією виробника, його обчислювальна потужність приблизно у 20 разів вища, ніж у системи попереднього покоління.

Саме на такій централізованій архітектурі побудовані нові Neue Klasse. Після iX3 другим серійним представником став електричний BMW i3, про який Авто24 розповідав навесні. Він також отримав нову електронну платформу та високовольтну архітектуру нового покоління.

BMW вже перевірила систему на мільярдах кілометрів

BMW наводить і статистику роботи нинішнього покоління асистентів.

За один місяць 1,3 млн автомобілів у Європі, власники яких дозволили збір анонімізованих даних, проїхали 1,6 млрд км. За цей час системи близько 8 млн разів попереджали водіїв про потенційне зіткнення.

У 243 977 випадках електроніка додатково втручалася кермом або гальмами, допомагаючи уникнути потенційної аварії.

Новий iX3 уже отримав п'ять зірок Euro NCAP за оновленою у 2026 році методикою випробувань. Тим часом попит на сам автомобіль виявився настільки високим, що, як раніше писав Авто24, виробничі потужності моделі були майже розписані до кінця року.

BMW таким чином переносить конкуренцію між сучасними автомобілями з кількості окремих електронних помічників на те, наскільки непомітно вони працюють разом. І функція, яка просто не дозволить пасажиру відкрити двері перед велосипедистом, може виявитися для щоденної безпеки кориснішою за багато ефектніших технологій.