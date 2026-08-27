BMW расширила активную безопасность: автомобиль сам вмешается еще до аварии

Как сообщила BMW Group, вместе с семейством Neue Klasse компания расширяет набор стандартных систем активной безопасности для нескольких модельных линеек. Первым серийным автомобилем с новыми функциями стал BMW iX3, а в дальнейшем их получат, в частности, BMW i3, X5 и 7 Series.

Дверь откроется только тогда, когда опасность пройдет

Одной из самых интересных новинок стала усовершенствованная система Exit Warning.

Предупреждение об опасности при выходе из автомобиля у BMW существовало и раньше. Машина могла с помощью звукового и визуального сигнала предупредить водителя или пассажира о приближающемся транспорте. Теперь система получила возможность физически вмешаться.

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Боковые радары постоянно контролируют пространство у припаркованного автомобиля. Если электроника определяет риск столкновения с велосипедом, автомобилем или другим участником движения, электронный замок на время задерживает открывание двери. Когда опасность пройдет, дверь можно будет открыть.

BMW объясняет, что система прежде всего призвана снизить количество так называемых dooring-аварий, когда водитель или пассажир внезапно открывает двери перед велосипедистом. По приведенным компанией данным Немецкой страховой ассоциации, только в Берлине в 2024 году произошло 392 таких аварии, почти 8% всех ДТП с участием велосипедистов.

Neue Klasse становится не только новой платформой для электромобилей

Первой серийной моделью нового поколения стал BMW iX3. Авто24 подробно рассказывал о новом iX3, который открыл для BMW не только новую дизайнерскую эпоху, но и новую электронную архитектуру.

Именно эта архитектура позволила намного глубже объединить системы помощи водителю. BMW называет новый подход Symbiotic Drive: автомобиль должен понимать намерения водителя и вмешиваться только тогда, когда видит реальный риск.

К примеру, система контроля полосы анализирует не только положение машины. Она учитывает включенный указатель поворота, движение рулем и даже то, посмотрел ли водитель через плечо. Если электроника понимает, что маневр производится сознательно и не создает опасности, она не должна мешать.

BMW сможет сама объехать препятствие

Еще одна новая функция– автоматическое экстренное маневрирование. Если на дороге неожиданно появляется препятствие, например человек или велосипедист, система может не только затормозить, но сама вернуть руль, чтобы объехать опасность и остаться в своей полосе.

Похожая логика работает и при риске бокового столкновения. Если соседний автомобиль опасно приближается, BMW может коротким движением руля увести машину в сторону, если система определила, что для этого достаточно места.

А экстренное торможение теперь рассчитано не только на другие автомобили и пешеходы. По данным BMW, обновленные сенсоры позволяют системе реагировать также на неожиданно выходящих на дорогу животных.

Машина остановится, если водителю станет плохо

Отдельно BMW расширила функцию контроля внимания водителя.

Камера в салоне смотрит за его состоянием. Если система определит, что человек не способен больше управлять автомобилем, машина может временно взять управление на себя и выполнить контролируемую остановку.

Одновременно автомобиль включит аварийную сигнализацию и автоматически активирует экстренный вызов eCall. Водитель при этом сохраняет возможность в любой момент перехватить управление.

Электроника будет следить даже за педалью акселератора на парковке

Системы безопасности получили новые возможности при маневрировании на малых скоростях.

Active Park Distance Control теперь может автоматически тормозить не только перед препятствиями спереди или сзади, но и при опасности столкновения сбоку.

Появилась и функция контроля ошибочного щелчка педали. Если на скорости до 2 км/ч перед машиной есть помеха ближе метра, а водитель внезапно и сильно нажал акселератор, система может расценить это как случайное перепутывание педалей и сама затормозить до полной остановки.

Особенно полезной такая функция может оказаться на парковках, где ошибка при нажатии педали часто происходит на очень небольшой скорости, но может завершиться ударом в стену, другую машину или человека.

Один компьютер управляет всеми ассистентами

Основой новой системы стал центральный высокопроизводительный компьютер, BMW называющий Superbrain of Automated Driving.

Он объединяет активную безопасность, системы ассистированного управления и автоматической парковки. По информации производителя, его вычислительная мощность примерно в 20 раз выше, чем у системы предыдущего поколения.

Именно на такой централизованной архитектуре построены новые Neue Klasse. После iX3 вторым серийным представителем стал электрический BMW i3, о котором Авто24 рассказывал весной. Он получил новую электронную платформу и высоковольтную архитектуру нового поколения.

BMW уже проверила систему на миллиардах километров

BMW приводит и статистику работы нынешнего поколения ассистентов.

За один месяц 1,3 млн автомобилей в Европе, владельцы которых позволили сбор анонимизированных данных, проехали 1,6 млрд км. За это время системы около 8 млн. раз предупреждали водителей о потенциальном столкновении.

В 243977 случаях электроника дополнительно вмешивалась рулем или тормозами, помогая избежать потенциальной аварии.

Новый iX3 уже получил пять звезд Euro NCAP по обновленной в 2026 году методике испытаний. Тем временем спрос на сам автомобиль оказался настолько высоким, что, как ранее писал Авто24, производственные мощности модели были практически расписаны до конца года.

BMW таким образом переносит конкуренцию между современными автомобилями по количеству отдельных электронных помощников на то, насколько они незаметно работают вместе. И функция, которая просто не позволит пассажиру открыть дверь перед велосипедистом, может оказаться для ежедневной безопасности полезнее многих более эффектных технологий.