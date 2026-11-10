BMW серйозно розглядає випуск розкішного купе Alpina з V8

Як повідомляє видання Autocar, проєкт поки не отримав остаточного зеленого світла від керівництва, проте величезний інтерес клієнтів неабияк надихає розробників. Інсайдери всередині компанії вже охрестили цю потенційну новинку моментом M1 для бренду Alpina, натякаючи на її історичну значущість.

Під час презентації нового електромобіля BMW i3 керівник програми Neue Klasse Майк Райхельт підтвердив ажіотаж навколо концепту. "Команда дизайнерів добряче додала головного болю нашим інженерам, але попит з боку клієнтів змушує нас серйозно думати про серійне виробництво", – зазначив він.

Власне обличчя бренду

Концепт Vision BMW Alpina вперше показали публіці ще у травні на престижному конкурсі елегантності Villa d'Este. Це велике купе класу гран-турізмо з посадковою формулою 2+2, яке демонструє абсолютно нову мову дизайну та неймовірно розкішний інтер'єр.

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Хоча точних технічних характеристик баварці поки не розкривають, відомо, що під довгим капотом ховається класичний восьмициліндровий двигун. Такий агрегат ідеально підкреслює філософію марки, яка робить ставку на безкомпромісний комфорт та плавну міць, на відміну від жорстких і трекових моделей підрозділу BMW M.

Плани на майбутнє та спадщина

Паралельно компанія готує і більш традиційні моделі. Очікується, що перший масовий автомобіль оновленої марки побудують на базі флагманського седана 7 Series, а його дебют заплановано на 2027 рік. Проте саме лімітоване купе, подібне до ексклюзивного проєкту Skytop, має стати яскравим стартом нової ери.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як баварці вміють дивувати своїми секретними розробками. Нещодавно з архівів BMW Classic дістали унікальний п'ятидверний хетчбек на базі M3 Compact у кузові E36, який компанія ховала від публіки цілими десятиліттями.