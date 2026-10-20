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Секретна розробка баварців: BMW несподівано показала унікальний хетчбек, який ховали десятиліттями

Баварський автовиробник вперше розсекретив унікальний п'ятидверний прототип хетчбека 3 Series Compact у кузові E36/5, який так і не пішов у серію. Ця експериментальна модель проливає світло на те, як компанія шукала доступніші формати для водіїв задовго до появи сучасної одинички.
BMW розсекретила таємний 5-дверний хетчбек 3 Series

ФОТО: BMW|

BMW M3 Compact (E36)

Данило Северенчук
logo20 жовтня, 15:50
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Як повідомляє Motor1, незвичайну знахідку витягли з глибоких архівів підрозділу BMW Classic. Йдеться про скромну модифікацію 316i, якій інженери вирішили додати пару задніх дверцят, зберігши при цьому знайомий силует компактного кузова.

Спочатку цей експериментальний автомобіль був пофарбований у колір Boston Green, мав тканинний салон, автоматичну коробку передач та підігрів сидінь. Згодом кузов перефарбували в червоний, але деякі дивні деталі видають його суто тестову природу.

Наприклад, у салоні встановлені класичні механічні "весла" для підняття вікон, хоча на центральній консолі присутні кнопки електросклопідйомників. Така цікава комбінація прямо вказує на те, що машину збирали виключно для внутрішніх випробувань, а не для демонстрації в шоурумах.

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Офіційних причин відмови від серійного виробництва BMW не називає, але найімовірнішим фактором стала банальна економія. Додавання ще двох дверей вимагало б серйозних інженерних втручань та переналаштування обладнання, що неминуче підняло б ціну на модель, головним козирем якої була саме доступність.

BMW M3 Compact (E36)

До того ж п'ятидверний хетчбек створив би внутрішню конкуренцію зі звичайним седаном 3 Series та універсалом Touring. Ці моделі вже повністю закривали потреби тих покупців, яким була потрібна додаткова практичність у повсякденному використанні.

Фактично, ідею компактного п'ятидверного авто з заднім приводом баварці реалізували лише у 2004 році, коли дебютувало перше покоління 1 Series. Тож забутий прототип E36/5 можна вважати ранньою спробою намацати формулу, яка вистрілить на ринку лише через десятиліття.

Цікаво, що це не єдиний унікальний екземпляр тієї епохи. В архівах компанії також зберігається прототип зарядженого M3 Compact, який привертав до себе значно більше уваги фанатів бренду.

Майбутнє марки

  • Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно BMW представила абсолютно нове покоління BMW 3 Series з індексом G50.
  • Восьма генерація седана принесе наймасштабніші зміни в дизайні за останні роки, перейнявши футуристичну стилістику концептів Neue Klasse.
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