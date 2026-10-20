Секретная разработка баварцев: BMW неожиданно показала уникальный хэтчбек, хоронившийся десятилетиями

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BMW M3 Compact (E36)
Как сообщает Motor1, необычную находку извлекли из глубоких архивов подразделения BMW Classic. Речь идет о скромной модификации 316i, которой инженеры решили добавить пару задних дверей, сохранив при этом знакомый силуэт компактного кузова.
Первоначально этот экспериментальный автомобиль был выкрашен в цвет Boston Green, имел тканевый салон, автоматическую коробку передач и подогрев сидений. Впоследствии кузов перекрасили в красный, но некоторые удивительные детали выдают его чисто тестовую природу.
К примеру, в салоне установлены классические механические "весла" для поднятия окон, хотя на центральной консоли присутствуют кнопки электростеклоподъемников. Такое интересное сочетание прямо указывает на то, что машину собирали исключительно для внутренних испытаний, а не для демонстрации в шоурумах.
Почему проект свернули
Официальных причин отказа от серийного производства BMW не называет, но наиболее вероятным фактором стала банальная экономия. Добавление еще двух дверей требовало бы серьезных инженерных вмешательств и перенастройки оборудования, что неизбежно подняло бы цену на модель, главным козырем которой была именно доступность.
BMW M3 Compact (E36)
К тому же пятидверный хэтчбек создал бы внутреннюю конкуренцию с обычным седаном 3 Series и универсалом Touring. Эти модели уже полностью закрывали потребности тех покупателей, которым требовалась дополнительная практичность в повседневном использовании.
Фактически, идею компактного пятидверного авто с задним приводом баварцы реализовали только в 2004 году, когда дебютировало первое поколение 1 Series. Забытый прототип E36/5 можно считать ранней попыткой нащупать формулу, которая выстрелит на рынке только через десятилетия.
Интересно, что это не единственный уникальный экземпляр той эпохи. В архивах компании также хранится прототип заряженного M3 Compact, который привлекал к себе гораздо большее внимание фанатов бренда.
Будущее марки
- Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, недавно BMW представила совершенно новое поколение. BMW 3 Series с индексом G50.
- Восьмая генерация седана принесет самые масштабные изменения в дизайне за последние годы, переняв футуристическую стилистику концептов Neue Klasse.