BMW серьезно рассматривает выпуск роскошного купе Alpina из V8

Как сообщает издание Autocar, проект пока не получил окончательного зеленого света от руководства, однако огромный интерес клиентов изрядно вдохновляет разработчиков. Инсайдеры внутри компании уже окрестили эту потенциальную новинку моментом M1 для бренда Alpina, намекая на ее историческую значимость.

В ходе презентации нового электромобиля BMW i3 руководитель программы Neue Klasse Майк Райхельт подтвердил ажиотаж вокруг концепта. "Команда дизайнеров изрядно добавила головную боль нашим инженерам, но спрос со стороны клиентов заставляет нас серьезно думать о серийном производстве", – отметил он.

Собственное лицо бренда

Концепция Vision BMW Alpina впервые показали публике еще в мае на престижном конкурсе элегантности Villa d'Este. Это большое купе класса гран-туризм с посадочной формулой 2+2, демонстрирующее совершенно новый язык дизайна и невероятно роскошный интерьер.

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Хотя точных технических характеристик баварцы пока не раскрывают, известно, что под длинным капотом скрывается классический восьмицилиндровый двигатель. Такой агрегат идеально подчеркивает философию марки, которая делает ставку на бескомпромиссный комфорт и плавную мощь в отличие от жестких и трековых моделей подразделения BMW M.

Планы на будущее и наследие

Параллельно компания готовит и более традиционные модели. Ожидается, что первый массовый автомобиль обновленной марки будет построен на базе флагманского седана 7 Series, а его дебют запланирован на 2027 год. Однако самое лимитированное купе, подобно эксклюзивному проекту Skytop, должно стать ярким стартом новой эры.

Напомним, ранее мы писали о том, как баварцы умеют удивлять своими секретными разработками. Недавно из архивов BMW Classic получили уникальный пятидверный хэтчбек на базе M3 Compact в кузове E36, который компания прятала от публики целыми десятилетиями.