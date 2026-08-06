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BMW транслює рекламу "Людини-павука" на екранах мультимедіа – власники автівок обурені

Компанія BMW опинилася в центрі чергового скандалу через інтеграцію промо-матеріалів у мультимедійні системи своїх автомобілів. Власники авто почали помічати на центральних дисплеях рекламний банер, присвячений виходу фільму "Spider-Man: Brand New Day".
BMW запустила рекламу "Людини-павука" на екранах своїх авто: реакція власників виявилась негативною

ФОТО: Carscoops|

Власники BMW обурені рекламою нового фільму на екранах мультимедіа

Данило Северенчук
logo6 серпня, 10:00
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Акція є частиною глобального партнерства з Sony та Marvel. Візуальний банер відображається під час запуску двигуна на автомобілях, випущених після липня 2020 року, які працюють під управлінням програмного забезпечення BMW Operating System версій 7, 8, 8.5, 9 або X. Кампанія охоплює понад 70 країн і триватиме з 27 липня по 10 серпня.

Механіка роботи рекламного сповіщення та позиція компанії

Хоча відеоролик не відтворюється автоматично, натискання на банер запускає повноекранну анімацію з музичним супроводом, інтерактивним фоновим освітленням салону та фінальною карткою з анонсом кінопрем'єри. Належність банера до промо-кампанії очевидна, проте BMW описує цю функцію як "особливий сюрприз" та "святкову анімацію".

Представники BMW підтвердили виданню The Autopian факт проведення кампанії, зазначивши, що вона є складовою ширшої співпраці з творцями стрічки. Зокрема, у фільмі задіяно декілька моделей баварського бренду, серед яких BMW iX3, а ексклюзивна версія цього електрокросовера була представлена на червоній доріжці під час прем'єри в Лос-Анджелесі.

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Суперечність заяв та зміна підходу до монетизації

  • Поява реклами на приладовій панелі викликала хвилю критики, адже раніше керівництво баварської марки публічно заперечувало подібні практики. Зокрема, у грудні 2023 року керівник цифрового підрозділу BMW Стефан Дурах заявляв, що компанія не планує продавати місце на дисплеях під рекламу, оскільки вважає салон автомобіля "приватним простором".
  • Цей інцидент доповнив серію суперечливих рішень автовиробника щодо монетизації програмного забезпечення, серед яких була спроба запровадити щомісячну передплату за користування вже встановленим підігрівом сидінь.
  • Попри те, що перегляд ролика "Людини-павука" є безкоштовним, власники висловлюють занепокоєння через тенденцію перетворення екранів преміальних автомобілів на рекламні майданчики.
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