BMW транслює рекламу "Людини-павука" на екранах мультимедіа – власники автівок обурені

Акція є частиною глобального партнерства з Sony та Marvel. Візуальний банер відображається під час запуску двигуна на автомобілях, випущених після липня 2020 року, які працюють під управлінням програмного забезпечення BMW Operating System версій 7, 8, 8.5, 9 або X. Кампанія охоплює понад 70 країн і триватиме з 27 липня по 10 серпня.

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Хоча відеоролик не відтворюється автоматично, натискання на банер запускає повноекранну анімацію з музичним супроводом, інтерактивним фоновим освітленням салону та фінальною карткою з анонсом кінопрем'єри. Належність банера до промо-кампанії очевидна, проте BMW описує цю функцію як "особливий сюрприз" та "святкову анімацію".

Представники BMW підтвердили виданню The Autopian факт проведення кампанії, зазначивши, що вона є складовою ширшої співпраці з творцями стрічки. Зокрема, у фільмі задіяно декілька моделей баварського бренду, серед яких BMW iX3, а ексклюзивна версія цього електрокросовера була представлена на червоній доріжці під час прем'єри в Лос-Анджелесі.

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