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BMW транслирует рекламу "Человека-паука" на экранах мультимедиа – владельцы автомобилей возмущены

Компания BMW оказалась в центре очередного скандала из-за интеграции промо-материалов в мультимедийные системы своих автомобилей. Владельцы авто начали замечать на центральных дисплеях рекламный баннер, посвященный выходу фильма "Spider-Man: Brand New Day".
BMW запустила рекламу "Человека-паука" на экранах своих авто: реакция владельцев оказалась отрицательной

ФОТО: Carscoops|

Владельцы BMW возмущены рекламой нового фильма на экранах мультимедиа

Данила Северенчук
logo6 августа, 10:00
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Акция является частью глобального партнерства с Sony и Marvel. Визуальный баннер отображается при запуске двигателя на автомобилях, выпущенных после июля 2020 года, работающих под управлением программного обеспечения BMW Operating System версий 7, 8, 8.5, 9 или X. Кампания охватывает более 70 стран и продлится с 27 июля по 10 августа.

Механика работы рекламного оповещения и позиция компании

Хотя видеоролик не воспроизводится автоматически, нажатие на баннер запускает полноэкранную анимацию с музыкальным сопровождением, интерактивным фоновым освещением салона и финальной картой с анонсом кинопремьеры. Принадлежность баннера к промо-кампании очевидна, однако BMW описывает эту функцию как "особый сюрприз" и "праздничную анимацию".

Представители BMW подтвердили изданию The Autopian факт проведения кампании, отметив, что она является составляющей более широкого сотрудничества с создателями фильма. В частности, в фильме задействовано несколько моделей баварского бренда, среди которых BMW iX3, а эксклюзивная версия этого электрокроссовера была представлена на красной дорожке во время премьеры в Лос-Анджелесе.

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Противоречие заявлений и изменение подхода к монетизации

  • Появление рекламы на приборной панели вызвало волну критики, ведь раньше руководство баварской марки публично отрицало подобные практики. В частности, в декабре 2023 руководитель цифрового подразделения BMW Стефан Дурах заявлял, что компания не планирует продавать место на дисплеях под рекламу, поскольку считает салон автомобиля "частным пространством".
  • Этот инцидент дополнил серию противоречивых решений автопроизводителя по монетизации программного обеспечения, среди которых была попытка ввести ежемесячную подписку за пользование уже установленным подогревом сидений.
  • Несмотря на то, что просмотр ролика "Человека-паука" является бесплатным, владельцы выражают беспокойство из-за тенденции превращения экранов премиальных автомобилей в рекламные площадки.
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