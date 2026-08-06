BMW транслирует рекламу "Человека-паука" на экранах мультимедиа – владельцы автомобилей возмущены

Акция является частью глобального партнерства с Sony и Marvel. Визуальный баннер отображается при запуске двигателя на автомобилях, выпущенных после июля 2020 года, работающих под управлением программного обеспечения BMW Operating System версий 7, 8, 8.5, 9 или X. Кампания охватывает более 70 стран и продлится с 27 июля по 10 августа.

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Хотя видеоролик не воспроизводится автоматически, нажатие на баннер запускает полноэкранную анимацию с музыкальным сопровождением, интерактивным фоновым освещением салона и финальной картой с анонсом кинопремьеры. Принадлежность баннера к промо-кампании очевидна, однако BMW описывает эту функцию как "особый сюрприз" и "праздничную анимацию".

Представители BMW подтвердили изданию The Autopian факт проведения кампании, отметив, что она является составляющей более широкого сотрудничества с создателями фильма. В частности, в фильме задействовано несколько моделей баварского бренда, среди которых BMW iX3, а эксклюзивная версия этого электрокроссовера была представлена на красной дорожке во время премьеры в Лос-Анджелесе.

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