BMW збереже бензиновий двигун для нового покоління M3

Як повідомляє видання Carscoops, бренд паралельно розробляє дві версії майбутньої M3. У мережі вже з'явилися шпигунські фотографії бензинового прототипу, який проходить випробування. Хоча компанія активно піарить майбутній електричний M3, класична версія з ДВЗ нікуди не зникає.

Що це означає для водіїв

Для шанувальників бренду це чудова новина. Потужний бензиновий спорткар залишається більш універсальним вибором для тих, хто шукає емоцій від водіння без прив'язки до розетки. Обидві машини отримають схожий дизайн у новому фірмовому стилі Neue Klasse, але технічно це будуть абсолютно різні автомобілі.

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Електричка переїде на нову платформу Neue Klasse, тоді як бензинова версія базуватиметься на модернізованій архітектурі CLAR. Під капотом бензинового M3 пропишеться знайомий 3,0-літровий двигун S58 з двома турбінами. Його доопрацюють і, найімовірніше, доповнять системою м'якого гібрида. Очікується невелика прибавка до потужності порівняно з нинішніми 530 кінськими силами у версії Competition.

Внутрішня конкуренція