BMW сохранит бензиновый двигатель для нового поколения M3

Как сообщает издание Carscoops, бренд параллельно разрабатывает две версии будущей M3. В сети уже появились шпионские фотографии прототипа бензина, который проходит испытание. Хотя компания активно пиарит будущий электрический M3, классическая версия из ДВС никуда не исчезает.

Что это значит для водителей

Для поклонников бренда это отличная новость. Мощный бензиновый спорткар остается более универсальным выбором для ищущих эмоций от вождения без привязки к розетке. Обе машины получат схожий дизайн в новом фирменном стиле Neue Klasse, но технически это будут совершенно разные автомобили.

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Электричка переедет на новую платформу Neue Klasse, в то время как бензиновая версия будет базироваться на модернизированной архитектуре CLAR. Под капотом бензинового M3 пропишется знакомый 3,0-литровый S58 двигатель с двумя турбинами. Его доработают и, вероятнее всего, дополнят системой мягкого гибрида. Ожидается небольшая прибавка к мощности по сравнению с нынешними 530 лошадиными силами в версии Competition.

Внутренняя конкуренция