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BMW сохранит бензиновый двигатель для нового поколения M3

Следующее поколение культового спортседана BMW M3 выйдет не только в виде электромобиля, но сохранит классический двигатель внутреннего сгорания. Это значит, что фанаты драйва получат знакомую рядную "шестерку", но уже с гибридной составляющей.
Новый BMW M3 сохранит бензиновый двигатель: характеристики и дата выхода

ФОТО: Carscoops|

Прототип BMW M3

logo18 сентября, 11:10
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Как сообщает издание Carscoops, бренд параллельно разрабатывает две версии будущей M3. В сети уже появились шпионские фотографии прототипа бензина, который проходит испытание. Хотя компания активно пиарит будущий электрический M3, классическая версия из ДВС никуда не исчезает.

Что это значит для водителей

Для поклонников бренда это отличная новость. Мощный бензиновый спорткар остается более универсальным выбором для ищущих эмоций от вождения без привязки к розетке. Обе машины получат схожий дизайн в новом фирменном стиле Neue Klasse, но технически это будут совершенно разные автомобили.

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Электричка переедет на новую платформу Neue Klasse, в то время как бензиновая версия будет базироваться на модернизированной архитектуре CLAR. Под капотом бензинового M3 пропишется знакомый 3,0-литровый S58 двигатель с двумя турбинами. Его доработают и, вероятнее всего, дополнят системой мягкого гибрида. Ожидается небольшая прибавка к мощности по сравнению с нынешними 530 лошадиными силами в версии Competition.

Внутренняя конкуренция

  • Борьба за покупателя внутри линейки обещает быть увлекательной. Как мы уже писали раньше, Младшая версия M350 xDrive получит 443 силы и специальный режим для дрифта.
  • Поэтому полноценному M3 придется держать марку, чтобы оправдать свой статус и ценник. Электрический M3 должен выйти в свет уже в следующем году, а вот бензиновую классику придется подождать до 2028 года.
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