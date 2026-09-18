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Брати-близнюки обміняли радянські "права" на українські: для чого

Брати-близнюки на Черкащині одночасно обміняли довічні радянські посвідчення водія через 36 років безперервного стажу. Нові пластикові "права" будуть дійсні лише десять років.
Для чого міняти радянські "права" на українські
Євген Гудущан
logo18 вересня, 12:00
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На Черкащині брати-близнюки Юрій та Володимир одночасно обміняли посвідчення водія. Перші документи вони отримали ще у 1990 році, а через 36 років знову звернулися за послугою разом.

Брати скористалися мобільним сервісним центром МВС, який приїхав до Чигиринської громади. Вони замінили дійсні довічні посвідчення радянського зразка на сучасні пластмасові документи з обмеженим терміном дії.

Разом навчалися, служили та працювали

Для Юрія та Володимира спільне отримання документів стало продовженням багаторічної традиції. Брати народилися в один день, разом навчалися у школі, а згодом проходили військову службу на флоті.

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Після демобілізації вони працювали на одному підприємстві та одночасно зводили власні будинки. Перші посвідчення водія чоловіки також отримали в один день — у 1990 році.

Тепер, після 36 років водійського стажу, вони знову разом оновили документи.

Нові посвідчення знадобилися для переїзду до Греції

Цього разу обмін посвідчень водія пов’язаний не лише з повсякденними поїздками. Незабаром брати планують вирушити до Греції на запрошення церковних служителів.

Вони бажають долучитися до відбудови Келії Святих Архангелів на Святій Горі Афон.

За плечима Юрія та Володимира — понад три десятиліття за кермом і десятки тисяч кілометрів. Попри те, що документи та роки змінилися, брати продовжують долати важливі життєві шляхи разом.

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