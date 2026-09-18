Брати-близнюки обміняли радянські "права" на українські: для чого

На Черкащині брати-близнюки Юрій та Володимир одночасно обміняли посвідчення водія. Перші документи вони отримали ще у 1990 році, а через 36 років знову звернулися за послугою разом.

Брати скористалися мобільним сервісним центром МВС, який приїхав до Чигиринської громади. Вони замінили дійсні довічні посвідчення радянського зразка на сучасні пластмасові документи з обмеженим терміном дії.

Разом навчалися, служили та працювали

Для Юрія та Володимира спільне отримання документів стало продовженням багаторічної традиції. Брати народилися в один день, разом навчалися у школі, а згодом проходили військову службу на флоті.

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Після демобілізації вони працювали на одному підприємстві та одночасно зводили власні будинки. Перші посвідчення водія чоловіки також отримали в один день — у 1990 році.

Тепер, після 36 років водійського стажу, вони знову разом оновили документи.

Нові посвідчення знадобилися для переїзду до Греції

Цього разу обмін посвідчень водія пов’язаний не лише з повсякденними поїздками. Незабаром брати планують вирушити до Греції на запрошення церковних служителів.

Вони бажають долучитися до відбудови Келії Святих Архангелів на Святій Горі Афон.

За плечима Юрія та Володимира — понад три десятиліття за кермом і десятки тисяч кілометрів. Попри те, що документи та роки змінилися, брати продовжують долати важливі життєві шляхи разом.