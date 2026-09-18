Братья-близнецы обменяли советские "права" на украинские: для чего

В Черкасской области братья-близнецы Юрий и Владимир одновременно обменяли водительские права. Первые документы они получили еще в 1990 году, а через 36 лет снова обратились за услугой вместе.

Братья воспользовались мобильным сервисным центром МВД, который приехал в Чигиринскую общину. Они заменили действительные пожизненные удостоверения советского образца современными пластмассовыми документами с ограниченным сроком действия.

Вместе учились, служили и работали

Для Юрия и Владимира совместное получение документов явилось продолжением многолетней традиции. Братья родились в один день, вместе учились в школе, а затем проходили военную службу на флоте.

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После демобилизации они работали на одном предприятии и одновременно строили собственные дома. Первые водительские удостоверения мужчины также получили в один день – в 1990 году.

Теперь, после 36 лет водительского стажа, они снова вместе обновили документы.

Новые удостоверения понадобились для переезда в Грецию

На этот раз обмен водительских удостоверений связан не только с повседневными поездками. Вскоре братья планируют отправиться в Грецию по приглашению церковных служителей.

Они желают приобщиться к восстановлению Келии Святых Архангелов на Святой Горе Афон.

За плечами Юрия и Владимира – более трех десятилетий за рулем и десятки тысяч километров. Несмотря на то, что документы и годы изменились, братья продолжают преодолевать важные жизненные пути вместе.