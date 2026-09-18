Укр
Ру

Братья-близнецы обменяли советские "права" на украинские: для чего

Братья-близнецы в Черкасской области одновременно обменяли пожизненные советские водительские удостоверения через 36 лет непрерывного стажа. Новые пластмассовые "права" будут действительны всего десять лет.
Зачем менять советские "права" на украинские
Евгений Гудущан
logo18 сентября, 12:00
logo0
logo0 мин

В Черкасской области братья-близнецы Юрий и Владимир одновременно обменяли водительские права. Первые документы они получили еще в 1990 году, а через 36 лет снова обратились за услугой вместе.

Братья воспользовались мобильным сервисным центром МВД, который приехал в Чигиринскую общину. Они заменили действительные пожизненные удостоверения советского образца современными пластмассовыми документами с ограниченным сроком действия.

Вместе учились, служили и работали

Для Юрия и Владимира совместное получение документов явилось продолжением многолетней традиции. Братья родились в один день, вместе учились в школе, а затем проходили военную службу на флоте.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

После демобилизации они работали на одном предприятии и одновременно строили собственные дома. Первые водительские удостоверения мужчины также получили в один день – в 1990 году.

Теперь, после 36 лет водительского стажа, они снова вместе обновили документы.

Новые удостоверения понадобились для переезда в Грецию

На этот раз обмен водительских удостоверений связан не только с повседневными поездками. Вскоре братья планируют отправиться в Грецию по приглашению церковных служителей.

Они желают приобщиться к восстановлению Келии Святых Архангелов на Святой Горе Афон.

За плечами Юрия и Владимира – более трех десятилетий за рулем и десятки тысяч километров. Несмотря на то, что документы и годы изменились, братья продолжают преодолевать важные жизненные пути вместе.

#Автособытие #Фото #Новости #Водительское удостоверение
Реклама