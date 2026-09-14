Такого Fiat 500 ще не бачили: британці зробили з нього "запальничку"

Зовнішній вигляд автомобіля розробила міланська дизайнерська студія BorromeodeSilva, відома своєю участю у створенні таких проєктів, як Eccentrica на базі Lamborghini Diablo та Automobili Atmos Futurista/Safarista на базі Lancia Delta, пише Carscoops.

Кузов рестомода отримав додаткові ралійні фари на передньому бампері, розширені крила, виразні бічні пороги та дискові колеса з матовим покриттям. Салон виконано в кремових тонах із використанням вінтажних килимків та шкіри кольору сідла на ковшеподібних сидіннях і дверних панелях.

Технічні особливості та історія створення

Донорський автомобіль був виготовлений у 1970-х роках. Засновник компанії La Cinquecento Макс Кіндерслі надав машинокомплект після того, як автомобіль провів близько 25 років у сараї.

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Під капотом рестомода встановлено двоциліндровий двигун, запозичений від моделі Fiat 126. Автовиробник не розкриває точних показників потужності, однак відзначає покращені характеристики реакції на педаль газу та збільшений крутний момент.

До того ж модель отримала значно перероблені системи підвіски, гальмування, кермування, охолодження та електрики.

Макс Кіндерслі пояснив: "Мені завжди подобалося те, що втілює Fiat 500. Він простий, легкий, сповнений характеру та викликає посмішки у людей. Ідея полягала в тому, щоб ніколи цього не змінювати. Ми хотіли взяти все, що робить оригінал таким особливим, і подивитися, наскільки ми можемо його розвинути – зробити його швидшим, чіткішим та краще спроектованим, не втрачаючи при цьому причини, чому ви взагалі хотіли мати 500".

Публічний дебют реставрованого Fiat 500 відбувся на змаганнях із підйому на пагорб Тутто-Бене в Італії. Компанія La Cinquecento планує випустити обмежену серію пронумерованих екземплярів і вже приймає заявки від покупців через офіційний вебсайт. Вартість модернізації наразі не розголошується.