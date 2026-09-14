Такого Fiat 500 еще не видели: британцы сделали из него "зажигалку"

Внешний вид автомобиля разработала миланская дизайнерская студия Borromeode Silva, известная своим участием в создании таких проектов, как Eccentrica на базе Lamborghini Diablo и Automobili Atmos Futurista/Safarista на базе Lancia Delta, пишет Carscoops.

Кузов рестомода получил дополнительные раллийные фары на переднем бампере, расширенные крылья, выразительные боковые пороги и дисковые колеса с матовым покрытием. Салон выполнен в кремовых тонах с использованием винтажных ковриков и кожи цвета седла на ковшевидных сиденьях и дверных панелях.

Технические особенности и история создания

Донорский автомобиль был произведен в 1970-х годах. Основатель компании La Cinquecento Макс Киндерсли предоставил машинокомплект после того, как автомобиль провел около 25 лет в сарае.

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Под капотом рестомода установлен двухцилиндровый двигатель, заимствованный у модели Fiat 126. Автопроизводитель не раскрывает точных показателей мощности, однако отмечает улучшенные характеристики реакции на педаль газа и увеличенный крутящий момент. К тому же модель получила значительно переработанные системы подвески, торможения, управления, охлаждения и электричества.

Макс Киндерсли объяснил: "Мне всегда нравилось то, что воплощает Fiat 500. Он прост, легок, полон характера и вызывает улыбки у людей. Идея заключалась в том, чтобы никогда этого не менять. Мы хотели взять все, что делает оригинал таким особенным, и посмотреть, насколько мы можем развиться.– сделать его более быстрым, более четким и лучше спроектированным, не теряя при этом причин, почему вы вообще хотели иметь 500".

Публичный дебют реставрированного Fiat 500 состоялся на соревнованиях по подъема на холм Тутто-Бене в Италии. Компания La Cinquecento планирует выпустить ограниченную серию пронумерованных экземпляров и принимает заявки от покупателей через официальный вебсайт. Стоимость модернизации пока не разглашается.