BYD будує власний флот та захоплює світ на тлі жорсткої кризи

Як повідомляє спеціалізоване видання CnEVPost, керівництво китайського автогіганта BYD офіційно підвищило прогноз продажів на зовнішніх ринках на 2026 рік до 1,9–2,0 мільйона автомобілів. Цю інформацію розкрили аналітики Deutsche Bank під керівництвом Ван Біня у своєму свіжому дослідницькому звіті, посилаючись на заяви топменеджменту під час закритої телефонної конференції за підсумками фінансових звітів.

Нова планка суттєво перевищує попередні очікування бренду. Ще в січні цього року компанія цілилася на 1,3 мільйона експортних машин, а в березні скоригувала цифру до 1,5 мільйона. Тепер, бачачи рекордні темпи відвантажень, апетити зросли, а на 2027 рік встановлено ще більш агресивну мету – понад 2,5 мільйона проданих авто за межами Китаю.

За цими оптимістичними цифрами ховається справжня драма на внутрішньому ринку, яка змушує компанію шукати порятунок за кордоном. За перші вісім місяців 2026 року продажі BYD у самому Китаї обвалилися на 32,72%, впавши до 1 505 755 автомобілів. Головна причина – безжальна цінова війна та шалений тиск з боку конкурентів, таких як Geely, Leapmotor та Xiaomi, чий новий кросовер YU7 примудрився зібрати 240 тисяч замовлень лише за перші 18 годин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Натомість експорт став тим самим балансиром, що втримує гіганта на плаву. Закордонні продажі за цей же період злетіли на 85,72% у річному обчисленні, досягнувши позначки в 1 162 260 автомобілів. Лише у серпні за межі Піднебесної поїхало рекордні 189 466 машин, що на 134,45% більше, ніж торік, і це становить солідні 43,03% від усіх продажів бренду за місяць.

Фінансова математика тут максимально проста і прагматична. Через падіння маржі в Китаї чистий прибуток BYD за перше півріччя 2026 року скоротився на 20,5%, склавши 12,3 мільярда юанів. Але експорт перекриває ці втрати: менеджмент зазначає, що чистий прибуток з кожного проданого за кордоном автомобіля становить близько 20 000 юанів, або 2 950 доларів за поточним курсом. Це в рази більше, ніж компанія заробляє на домашньому ринку, і саме ця маржа фінансує подальшу експансію.

Як BYD будує власний флот?

Щоб фізично перевезти таку кількість металу через океани, BYD будує власну морську логістичну імперію. В оригінальному звіті лише побіжно згадується розширення флоту, але реальність набагато масштабніша. За даними порталу EVSays, 1 вересня 2026 року дочірня структура державної суднобудівної корпорації Китаю підписала контракт на будівництво 10 нових надвеликих суден-автовозів (PCTC) вартістю понад мільярд доларів. Кожен такий гігант вміщує 8 200 автомобілів, а їх передача замовнику запланована на 2029–2031 роки.

Вже зараз власний "військово-морський флот" бренду налічує 8 діючих суден, серед яких велетні BYD Explorer No. 1 та BYD Shenzhen місткістю по 9 200 авто, а також нове судно BYD Zhengzhou, яке влітку здійснило свій перший рейс до Австралії. Це дає компанії повну незалежність від сторонніх перевізників та гарантує транспортування понад мільйона машин на рік.

Де BYD локалізує виробництво?

Паралельно з логістикою розгортається масштабна локалізація виробництва. Найбільший індустріальний парк BYD за межами Азії зараз розбудовується в бразильському місті Камасарі. За інформацією ChinaEVHome, компанія вливає туди 990 мільйонів доларів, щоб до кінця 2026 року вийти на потужність 300 тисяч авто щорічно. Старший віцепрезидент BYD у Бразилії Александр Балді поставив жорсткий дедлайн: досягти 50% локалізації компонентів до 1 січня 2027 року, щоб елегантно обійти місцеві імпортні мита.

Щоправда, не обійшлося без підводних каменів. Навесні 2026 року бразильські наглядові органи внесли цей майданчик до так званого "брудного списку" через виявлення рабських умов праці у субпідрядників, що стало серйозним репутаційним ударом для китайського гіганта на латиноамериканському ринку.

У Європі ситуація теж іде не зовсім за планом. Хоча аналітики Deutsche Bank оптимістично прогнозують запуск заводу в угорському Сегеді на листопад-грудень цього року, виконавчий віцепрезидент BYD Стелла Лі визнає, що проєкт відстає від графіка майже на рік. Першою моделлю, яка зійде з тамтешнього конвеєра, стане компактний електрокар Dolphin Surf. Більше того, за даними Reuters, компанія повністю заморозила будівництво заводу в Туреччині вартістю мільярд доларів, щоб кинути всі сили на завершення угорського майданчика та уникнення нових мит ЄС.

Тим часом в Азії справи йдуть жвавіше. Новий завод в індонезійському місті Субанг вже розпочав роботу, активно насичуючи ринок країн ASEAN. Керівництво компанії також підтвердило, що зараз оцінює додаткові локації для розширення своєї виробничої географії.

На чому тримається технологічна ставка?

Технологічним драйвером цих продажів має стати друге покоління фірмової батареї Blade Battery та технологія надшвидкого заряджання FLASH Charging. Як зазначається на офіційному сайті BYD, нова батарея, презентована у березні 2026 року, отримала катод із літій-марганець-залізо-фосфату (LMFP). Це дозволило збільшити щільність енергії до 190–210 Вт·год/кг.

На практиці для водія це означає підтримку струму заряджання 10C. На фірмових станціях потужністю 1500 кВт поповнити заряд з 10% до 70% можна всього за 5 хвилин. Навіть у люту морозну погоду при мінус 30 градусах зарядка до 97% займає смішні 12 хвилин. Першими носіями цієї технології стали флагманські моделі Denza Z9GT та Yangwang U7.

Втім, варто бути реалістами. Хоча піар-відділ активно просуває нову хімію LMFP, у реєстраційних документах китайського Міністерства промисловості для перших масових партій того ж Yangwang U7 батарея все ще значиться як стандартна LFP. Тобто масове впровадження інновації відбувається трохи повільніше, ніж малюють маркетологи, а керівництво визнає, що дефіцит поставок Blade Battery другого покоління буде повністю вирішено лише в першому кварталі 2027 року.

Щоб ця технологія працювала, потрібна інфраструктура. BYD планує побудувати 20 000 станцій FLASH-зарядки в Китаї до кінця 2026 року, розширивши мережу до 90 000 точок до 2028 року. На зовнішніх ринках плани скромніші, але теж амбітні. Генеральний менеджер з брендингу Лі Юньфей влітку заявляв, що до кінця березня 2027 року за кордоном з'явиться 6 000 таких станцій: 3 000 у Європі, 2 000 в Америці та 1 000 в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Ще один пріоритет для інвестицій – системи інтелектуального водіння. Компанія готується до очікуваного запровадження в Китаї правил автономного водіння третього рівня (Level 3) у 2027 році. BYD робить ставку на власні розробки, вертикальну інтеграцію "заліза" та софту, а також на колосальний масив даних, які збирають їхні автомобілі по всьому світу.

Загалом стратегія китайського бренду виглядає як масштабна гра на випередження, де експортні надприбутки фінансують технологічний відрив. До речі, як уже повідомлялося на нашому сайті, компанія не зупиняється лише на легковиках і активно впроваджує роботизацію на своїх заводах, поглиблюючи співпрацю з розробниками гуманоїдних роботів PaXini, що в перспективі може ще більше знизити собівартість виробництва.