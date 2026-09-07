BYD строит собственный флот и захватывает мир на фоне жесткого кризиса

Как сообщает специализированное издание CnEVPost, руководство китайского автогиганта BYD официально повысило прогноз продаж на внешних рынках на 2026 год до 1,9– 2,0 миллиона автомобилей. Эту информацию раскрыли аналитики Deutsche Bank под руководством Ван Биня в своем свежем исследовательском отчете, ссылаясь на заявления топ-менеджмента во время закрытой телефонной конференции по итогам финансовых отчетов.

Новая планка существенно превышает предыдущие ожидания бренда. Еще в январе этого года компания целилась на 1,3 миллиона экспортных машин, а в марте скорректировала цифру до 1,5 миллиона. Теперь, видя рекордные темпы отгрузок, аппетиты выросли, а на 2027 год установлена еще более агрессивная цель.– более 2,5 миллионов проданных авто за пределами Китая.

За этими оптимистичными цифрами скрывается настоящая драма на внутреннем рынке, заставляющая компанию искать спасение за границей. За первые восемь месяцев 2026 года продажи BYD в самом Китае обвалились на 32,72%, упав до 1505755 автомобилей. Главная причина– безжалостная ценовая война и безумное давление со стороны конкурентов, таких как Geely, Leapmotor и Xiaomi, чей новый кроссовер YU7 умудрился собрать 240 тысяч заказов только за первые 18 часов.

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Зато экспорт стал тем же балансиром, что удерживает гиганта на плаву. Зарубежные продажи за этот же период взлетели на 85,72% в годовом исчислении, достигнув отметки в 1162260 автомобилей. Только в августе за пределы Поднебесной уехало рекордное 189 466 машин, что на 134,45% больше, чем в прошлом, и это составляет солидные 43,03% от всех продаж бренда за месяц.

Финансовая математика здесь максимально проста и прагматична. Из-за падения маржи в Китае чистая прибыль BYD за первое полугодие 2026 года сократилась на 20,5%, составив 12,3 миллиарда юаней. Но экспорт перекрывает эти потери: менеджмент отмечает, что чистая прибыль с каждого проданного за границей автомобиля составляет около 20 000 юаней или 2 950 долларов по текущему курсу. Это в разы больше, чем компания зарабатывает на домашнем рынке, и эта маржа финансирует дальнейшую экспансию.

Как BYD строит свой флот?

Чтобы физически перевезти такое количество металла через океаны, BYD строит свою морскую логистическую империю. В оригинальном отчете лишь вскользь упоминается расширение флота, но реальность гораздо масштабнее. По данным портала EVSays, 1 сентября 2026 года дочерняя структура государственной судостроительной корпорации Китая подписала контракт на строительство 10 новых сверхкрупных судов-автовозов (PCTC) стоимостью более миллиарда долларов. Каждый такой гигант вмещает 8200 автомобилей, а их передача заказчику запланирована на 2029 год.– 2031 год.

Уже сейчас собственный "военно-морской флот" бренда насчитывает 8 действующих судов, среди которых великаны BYD Explorer No. 1 и BYD Shenzhen вместимостью по 9200 авто, а также новое судно BYD Zhengzhou, которое летом совершило свой первый рейс в Австралию. Это дает компании полную независимость от посторонних перевозчиков и гарантирует транспортировку более миллиона машин в год.

Где BYD локализует производство?

Параллельно с логистикой развертывается масштабная локализация производства. Крупнейший индустриальный парк BYD за пределами Азии сейчас развивается в бразильском городе Камасаре. По информации ChinaEVHome, компания вливает туда 990 миллионов долларов, чтобы до конца 2026 выйти на мощность 300 тысяч авто ежегодно. Старший вице-президент BYD в Бразилии Александр Балди поставил жесткий дедлайн: достичь 50% локализации компонентов к 1 января 2027 года, чтобы элегантно обойти местные импортные пошлины.

Правда, не обошлось без подводных камешков. Весной 2026 года бразильские надзорные органы внесли эту площадку в так называемый "грязный список" из-за выявления рабских условий труда у субподрядчиков, что стало серьезным репутационным ударом для китайского гиганта на латиноамериканском рынке.

В Европе ситуация тоже идет не совсем по плану. Хотя аналитики Deutsche Bank оптимистично прогнозируют запуск завода в венгерском Сегеде на ноябрь-декабрь этого года, исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли признает, что проект отстает от графика почти на год. Первой моделью, сошедшей с тамошнего конвейера, станет компактный электрокар Dolphin Surf. Более того, по данным Reuters, компания полностью заморозила строительство завода в Турции стоимостью в миллиард долларов, чтобы бросить все силы на завершение венгерской площадки и избегание новых пошлин ЕС.

Тем временем в Азии дела обстоят быстрее. Новый завод в индонезийском городе Субанг уже приступил к работе, активно насыщая рынок стран ASEAN. Руководство компании также подтвердило, что сейчас оценивает дополнительные локации по расширению своей производственной географии.

На чем держится технологическая ставка?

Технологическим драйвером этих продаж должно стать второе поколение фирменной батареи Blade Battery и технология сверхбыстрой зарядки FLASH Charging. Как отмечается на официальном сайте BYD, новая батарея, представленная в марте 2026 года, получила катод из литий-марганец-железо-фосфата (LMFP). Это позволило увеличить плотность энергии до 190– 210 Вт·ч/кг.

На практике для водителя это означает поддержание тока подзарядки 10C. На фирменных станциях мощностью 1500 кВт пополнить заряд с 10 до 70% можно всего за 5 минут. Даже в лютую морозную погоду при минус 30 градусах зарядка до 97% занимает смешные 12 минут. Первыми носителями этой технологии стали флагманские модели Denza Z9GT и Yangwang U7.

Впрочем, следует быть реалистами. Хотя пиар-отдел активно продвигает новую химию LMFP, в регистрационных документах китайского Министерства промышленности для первых массовых партий того же Yangwang U7 батарея все еще числится как стандартная LFP. То есть, массовое внедрение инновации происходит немного медленнее, чем рисуют маркетологи, а руководство признает, что дефицит поставок Blade Battery второго поколения будет полностью решен только в первом квартале 2027 года.

Чтобы эта технология работала, необходима инфраструктура. BYD планирует построить 20 000 станций FLASH-зарядки в Китае до конца 2026 г., расширив сеть до 90 000 точек к 2028 году. На внешних рынках планы более скромные, но тоже амбициозные. Генеральный менеджер по брендингу Ли Юньфей летом заявлял, что к концу марта 2027 года за границей появится 6000 таких станций: 3000 в Европе, 2000 в Америке и 1000 в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще один приоритет для инвестиций– системы интеллектуального вождения Компания готовится к ожидаемому внедрению в Китае правил автономного вождения третьего уровня (Level 3) в 2027 году. BYD делает ставку на собственные разработки, вертикальную интеграцию железа и софта, а также на колоссальный массив данных, собирающих их автомобили по всему миру.

В общем, стратегия китайского бренда выглядит как масштабная игра на опережение, где экспортные сверхприбыли финансируют технологический отрыв. Кстати, как уже сообщалось на нашем сайте, компания не останавливается только на легковушках и активно внедряет роботизацию на своих заводах, углубляя сотрудничество с разработчиками гуманоидных роботов PaXini, что в перспективе может еще больше снизить себестоимость производства.