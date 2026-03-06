Caterpillar створила власний пікап після вірусних зображень від штучного інтелекту: відео

Неочікувано для багатьох, компанія вирішила перетворити цю ідею на реальний проєкт, пише Auto24, посилаючись на Carscoops. Результатом став унікальний кастомний пікап, створений на базі Ford Super Duty. Щоправда, цей автомобіль існує лише в одному екземплярі, і планів щодо серійного виробництва поки що немає.

Новинку вперше показали на виставці CONEXPO-CON/AGG 2026 — одному з найбільших заходів для виробників будівельної техніки у світі. Хоча за основу взято добре знайомий пікап Ford Super Duty, інженери Caterpillar постаралися надати автомобілю максимально впізнаваний фірмовий стиль бренду.

Серед головних змін: нова чорна решітка радіатора, масивний передній бампер із жовтими буксирувальними гаками, перероблений капот агресивної форми та квадратні розширені колісні арки. Фірмовий жовто-чорний стиль відразу нагадує про будівельну техніку Cat, роблячи пікап впізнаваним навіть на відстані.

Позашляхові аксесуари та дрон

Щоб підкреслити утилітарний характер, пікап отримав низку додаткових елементів для роботи на складних майданчиках, такі як нові бічні підніжки, спеціальні позашляхові шини й унікальні колісні диски. Однак найбільш незвичайним елементом став дрон, встановлений на даху автомобіля. Його можна запускати безпосередньо з пікапа для огляду території або контролю робіт на будівельному майданчику. Подібні рішення вже використовуються в деяких сучасних автомобілях у Китаї, але для пікапа будівельної компанії це виглядає особливо незвично.

Система VisionLink та CAT AI

У салоні автомобіля встановлена система VisionLink Productivity, яка використовується у техніці Caterpillar для контролю продуктивності обладнання. Інформаційно-розважальний комплекс також оснащений штучним інтелектом CAT AI, який допомагає оператору працювати на складних будівельних майданчиках і спрощує взаємодію з технікою. Цікаво те, що ця система може аналізувати робочі процеси, допомагати з плануванням робіт й зменшувати навантаження на водія під час роботи в складних умовах.

Чому Caterpillar не планує серійне виробництво

Попри значний інтерес до концепту, компанія не планує запускати пікап у серійне виробництво. Хоча Caterpillar має величезний досвід створення потужної техніки, розробка повноцінного автомобіля для масового ринку вимагала б зовсім іншої інфраструктури та інвестицій. До того ж ринок важких пікапів в США уже контролюють великі гравці, серед яких Ford Super Duty, Ram Heavy Duty, Chevrolet Silverado HD, тощо. Саме тому наразі цей автомобіль залишається шоу-каром і демонстрацією можливостей бренду, створеним швидше для іміджу та технологічного експерименту.

Пікап, який почався з інтернет-мему

Історія цього автомобіля показує, як швидко сучасні технології можуть впливати на реальні проєкти. Те, що почалося як AI-зображення в інтернеті, у підсумку перетворилося на справжній автомобіль. Хоча купити такий пікап неможливо, він став яскравим прикладом того, як навіть серйозні промислові бренди можуть експериментувати з новими ідеями та цифровими трендами.