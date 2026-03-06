Caterpillar создала собственный пикап после вирусных изображений от искусственного интеллекта: видео

Неожиданно для многих, компания решила превратить эту идею в реальный проект, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops. Результатом стал уникальный кастомный пикап, созданный на базе Ford Super Duty. Правда, этот автомобиль существует лишь в одном экземпляре, и планов по серийному производству пока нет.

Новинку впервые показали на выставке CONEXPO-CON/AGG 2026 - одном из крупнейших мероприятий для производителей строительной техники в мире. Хотя за основу взят хорошо знакомый пикап Ford Super Duty, инженеры Caterpillar постарались придать автомобилю максимально узнаваемый фирменный стиль бренда.

Среди главных изменений: новая черная решетка радиатора, массивный передний бампер с желтыми буксировочными крюками, переработанный капот агрессивной формы и квадратные расширенные колесные арки. Фирменный желто-черный стиль сразу напоминает о строительной технике Cat, делая пикап узнаваемым даже на расстоянии.

Внедорожные аксессуары и дрон

Чтобы подчеркнуть утилитарный характер, пикап получил ряд дополнительных элементов для работы на сложных площадках, такие как новые боковые подножки, специальные внедорожные шины и уникальные колесные диски. Однако самым необычным элементом стал дрон, установленный на крыше автомобиля. Его можно запускать непосредственно с пикапа для осмотра территории или контроля работ на строительной площадке. Подобные решения уже используются в некоторых современных автомобилях в Китае, но для пикапа строительной компании это выглядит особенно необычно.

Система VisionLink и CAT AI

В салоне автомобиля установлена система VisionLink Productivity, которая используется в технике Caterpillar для контроля производительности оборудования. Информационно-развлекательный комплекс также оснащен искусственным интеллектом CAT AI, который помогает оператору работать на сложных строительных площадках и упрощает взаимодействие с техникой. Интересно то, что эта система может анализировать рабочие процессы, помогать с планированием работ и уменьшать нагрузку на водителя во время работы в сложных условиях.

Почему Caterpillar не планирует серийное производство

Несмотря на значительный интерес к концепту, компания не планирует запускать пикап в серийное производство. Хотя Caterpillar имеет огромный опыт создания мощной техники, разработка полноценного автомобиля для массового рынка потребовала бы совсем другой инфраструктуры и инвестиций. К тому же рынок тяжелых пикапов в США уже контролируют крупные игроки, среди которых Ford Super Duty, Ram Heavy Duty, Chevrolet Silverado HD, и др. Именно поэтому пока этот автомобиль остается шоу-каром и демонстрацией возможностей бренда, созданным скорее для имиджа и технологического эксперимента.

Пикап, который начался с интернет-мема

История этого автомобиля показывает, как быстро современные технологии могут влиять на реальные проекты. То, что началось как AI-изображение в интернете, в итоге превратилось в настоящий автомобиль. Хотя купить такой пикап невозможно, он стал ярким примером того, как даже серьезные промышленные бренды могут экспериментировать с новыми идеями и цифровыми трендами.