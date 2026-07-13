Chery готує новий компактний пікап для світового ринку: що про нього відомо

Першоджерелом документів став ресурс Cars.co.za, а згодом інформацію розповсюдив CarExpert. Хоча компанія Chery наразі офіційно не підтвердила цей проєкт, зареєстровані в Південній Африці документи свідчать про підготовку серійної моделі, яка поєднує комфорт міського кросовера з практичністю пікапа.

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Окрім того, виробник має намір створити на цій же базі варіант позашляховика під суббрендом Tiggo, зазначає Carscoops. Новинка орієнтована на глобальні ринки, включаючи Китай, Південну Америку, Південну Африку та окремі країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Міський стиль, практичність та особливості дизайну

Зовнішній вигляд майбутньої новинки демонструє мускулистий дизайн кросовера, адаптований під формат пікапа з подвійною кабіною. У передній частині автомобіля встановлені повнорозмірні денні ходові вогні, доповнені великим жирним написом Chery. Позашляховий характер підкреслюють масивне нижнє облицювання кузова, темний бампер та алюмінієві захисні пластини.

Елементи профілю та задньої частини кузова:

Чотиридверна кабіна з високою лінією кузова та прихованими ручками задніх дверей.

Відносно короткий вантажний відсік із вираженими квадратними колісними арками.

Контрастний чорний дах та спортивна дуга позаду кабіни.

Вузькі світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину кузова, вертикальні двері багажника та імітація захисних накладок на задньому бампері.

Оснащення салону та технічна архітектура

Офіційні деталі інтер'єру поки тримаються в таємниці, проте останні новинки компанії Chery дозволяють очікувати преміального виконання. Салон отримає високоякісний пластик, великий окремо стоячий дисплей мультимедійної системи, об'єднаний із цифровою панеллю приладів, бездротову зарядку для смартфонів, функції підігріву та вентиляції передніх крісел, атмосферне освітлення кузова та панорамний скляний дах.

Вантажна платформа орієнтована на універсальність, а не на максимальну вантажопідйомність, тому для перевезення довгомірних предметів передбачені складні сидіння другого ряду з можливістю наскрізного завантаження в салон. З технічного боку новинка базується на модульній архітектурі T1X із несучим кузовом замість класичної рамної конструкції шасі. Автомобіль оснастять незалежною задньою підвіскою, що дозволить забезпечити керованість та плавність ходу на рівні легкового автомобіля.

Варіанти двигунів та плагін-гібридна система CSH

Chery може використати для нового пікапа широку лінійку силових агрегатів. Базові модифікації, вірогідно, отримають 1,6-літровий чотирициліндровий турбодвигун, тоді як флагманські версії можуть комплектувати новішим 2,0-літровим бензиновим турбомотором, який розвиває потужність 210 кінських сил.

Також гарантована поява плагін-гібридної модифікації на базі найновішої фірмової системи Chery Super Hybrid (CSH), яка вже використовується в кросоверах лінійки Tiggo. Ця установка поєднує в собі 1,5-літровий бензиновий турбодвигун, електричний мотор та батарею. Гібрид здатний забезпечити запас ходу суто на електричній тязі до 90 км. Покупцям запропонують версії як із переднім, так і з повним приводом, а також функцію двоспрямованої зарядки (V2L).

Конкуренти та очікувані терміни дебюту