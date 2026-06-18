Chery та Land Rover показали новий Freelander

Назва Freelander добре відома шанувальникам Land Rover. Колись так називався компактний кросовер британської марки, але тепер бренд отримав нове життя у Китаї — вже в межах спільного підприємства Chery та Jaguar Land Rover, пише CarNewsChina.

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Першою публічно показаною моделлю став Freelander 8 First Edition. Автомобіль офіційно дебютував у Китаї та вперше з’явився перед публікою у фізичному вигляді. Раніше Chery та JLR уже розкривали частину технічних деталей під час презентації бренду у березні, але тепер модель фактично вийшла на ринок.

Freelander 8 позиціонують як преміальний гібридний позашляховик із великим запасом ходу на електротязі та розвиненими системами для бездоріжжя.

221 км на електротязі

Головна технічна особливість Freelander 8 First Edition — гібридна силова установка з подовжувачем ходу. Автомобіль побудований на новій спеціалізованій архітектурі з 800-вольтовою електросистемою.

У складі силової установки використовується батарея ємністю 60,331 кВт·год, розроблена за участі CATL. Завдяки їй позашляховик може проїхати до 221 км лише на електротязі. Після розрядження акумулятора в роботу вступає бензиновий двигун, який виконує роль генератора.

Такий формат дозволяє поєднати переваги електромобіля для щоденних поїздок із великим сумарним запасом ходу на далеких маршрутах.

Бензиновий двигун працює як генератор

Під капотом Freelander 8 встановлено 1,5-літровий турбований бензиновий двигун потужністю 115 кВт. Його основне завдання — не напряму обертати колеса, а працювати як подовжувач ходу для електричної системи.

Це типова логіка range extender: у місті або на коротких маршрутах автомобіль може рухатися як електрокар, а на довших дистанціях не потребує тривалих зупинок для заряджання.

Батарея підтримує заряджання з піковою потужністю до 350 кВт і має заявлену підтримку режиму 6C. Для гібридного SUV це дуже високий показник, який має забезпечити швидке поповнення заряду й ефективне теплове керування під час інтенсивного заряджання.

Серйозна техніка для бездоріжжя

Попри електрифіковану силову установку, Freelander 8 не обмежується роллю міського кросовера. Для нього заявлено розвинену позашляхову частину.

Автомобіль отримав інтелектуальну систему повного приводу i-ATS, доопрацьовану з використанням програмних рішень Huawei. За розподіл тяги відповідають одразу три блокування: переднє механічне блокування диференціала, задній електронний диференціал підвищеного тертя та віртуальне центральне блокування.

Також модель оснащена закритою двокамерною пневмопідвіскою. Вона змінює дорожній просвіт і характеристики демпфування залежно від дорожніх умов. Для великого гібридного позашляховика це важливо, адже батарея, електропривод і складна силова установка додають маси.

Повна маса автомобіля, за даними регуляторних документів, становить 3495 кг.

LiDAR і система Huawei Qiankun ADS 5

Freelander 8 отримав і просунуту електронну архітектуру. Центральна система керування автомобілем працює на флагманському чипі Qualcomm Snapdragon 8397.

У комплектаціях Pro, Max і Max+ стандартним обладнанням є даховий 896-лінійний LiDAR. Він працює разом із системою допомоги водієві Huawei Qiankun ADS 5, яка відповідає за сприйняття простору навколо автомобіля та функції інтелектуального водіння.

Для китайського ринку це вже стало одним із ключових напрямків конкуренції: покупці преміальних SUV очікують не лише потужної батареї чи великого екрана, а й складних систем допомоги водієві, навігації, автоматизованого руху та розпізнавання дорожньої ситуації.

Чому JLR пішла на співпрацю з Chery

Для Jaguar Land Rover китайський ринок залишається стратегічним, але працювати на ньому дедалі складніше. Місцеві виробники дуже швидко розвивають електромобілі, гібриди, програмне забезпечення та системи автономного водіння.

Спільний бренд Freelander дозволяє JLR використати власну репутацію у сфері позашляховиків, а Chery — свої локальні платформи, виробничі можливості та електрифіковані технології.

Це не просто повернення старої назви Land Rover. Це спроба створити окремий локалізований бренд для Китаю, який буде конкурувати з новими преміальними гібридами й електричними SUV місцевих виробників.

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Скільки вже продали

За даними China EV DataTracker, сумарні роздрібні поставки моделі до травня 2026 року становили 3976 автомобілів. У травні обсяг продажів склав 997 одиниць.

Для нової моделі у преміальному сегменті це радше стартовий етап, але він показує, що Chery та JLR уже почали формувати власну аудиторію для відродженого Freelander.

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