Chery и Land Rover представили новый Freelander

Название Freelander хорошо известно поклонникам Land Rover. Когда-то так назывался компактный кроссовер британской марки, но теперь бренд обрёл новую жизнь в Китае — уже в рамках совместного предприятия Chery и Jaguar Land Rover, пишет CarNewsChina.

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Первой публично представленной моделью стал Freelander 8 First Edition. Автомобиль официально дебютировал в Китае и впервые предстал перед публикой в реальном виде. Ранее Chery и JLR уже раскрывали часть технических деталей во время презентации бренда в марте, но теперь модель фактически вышла на рынок.

Freelander 8 позиционируется как премиальный гибридный внедорожник с большим запасом хода на электротяге и развитыми системами для бездорожья.

221 км на электротяге

Главная техническая особенность Freelander 8 First Edition — гибридная силовая установка с удлинителем хода. Автомобиль построен на новой специализированной архитектуре с 800-вольтовой электросистемой.

В составе силовой установки используется батарея емкостью 60,331 кВт·ч, разработанная при участии CATL. Благодаря ей внедорожник может проехать до 221 км исключительно на электротяге. После разрядки аккумулятора в работу вступает бензиновый двигатель, который выполняет роль генератора.

Такая конфигурация позволяет совместить преимущества электромобиля для повседневных поездок с большим суммарным запасом хода на дальних маршрутах.

Бензиновый двигатель работает как генератор

Под капотом Freelander 8 установлен 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 115 кВт. Его основная задача — не напрямую приводить в движение колеса, а работать в качестве удлинителя хода для электрической системы.

Это типичная логика range extender: в городе или на коротких маршрутах автомобиль может двигаться как электромобиль, а на более длинных дистанциях не требует длительных остановок для зарядки.

Батарея поддерживает зарядку с пиковой мощностью до 350 кВт и, согласно заявлению производителя, поддерживает режим 6C. Для гибридного SUV это очень высокий показатель, который должен обеспечить быстрое пополнение заряда и эффективное тепловое управление во время интенсивной зарядки.

Серьёзная техника для бездорожья

Несмотря на электрифицированную силовую установку, Freelander 8 не ограничивается ролью городского кроссовера. Для него заявлена развитая внедорожная составляющая.

Автомобиль получил интеллектуальную систему полного привода i-ATS, доработанную с использованием программных решений Huawei. За распределение тяги отвечают сразу три блокировки: передняя механическая блокировка дифференциала, задний электронный дифференциал повышенного трения и виртуальная центральная блокировка.

Также модель оснащена закрытой двухкамерной пневмоподвеской. Она изменяет дорожный просвет и характеристики демпфирования в зависимости от дорожных условий. Для большого гибридного внедорожника это важно, ведь батарея, электропривод и сложная силовая установка увеличивают массу.

Полная масса автомобиля, согласно нормативным документам, составляет 3495 кг.

LiDAR и система Huawei Qiankun ADS 5

Freelander 8 получил и передовую электронную архитектуру. Центральная система управления автомобилем работает на флагманском чипе Qualcomm Snapdragon 8397.

В комплектациях Pro, Max и Max+ в стандартную комплектацию входит крышный 896-линейный LiDAR. Он работает в сочетании с системой помощи водителю Huawei Qiankun ADS 5, которая отвечает за восприятие пространства вокруг автомобиля и функции интеллектуального вождения.

Для китайского рынка это уже стало одним из ключевых направлений конкуренции: покупатели премиальных SUV ожидают не только мощной батареи или большого экрана, но и сложных систем помощи водителю, навигации, автоматизированного движения и распознавания дорожной ситуации.

Почему JLR пошла на сотрудничество с Chery

Для Jaguar Land Rover китайский рынок остается стратегическим, но работать на нем становится все сложнее. Местные производители очень быстро развивают электромобили, гибриды, программное обеспечение и системы автономного вождения.

Совместный бренд Freelander позволяет JLR использовать собственную репутацию в сфере внедорожников, а Chery — свои локальные платформы, производственные возможности и электрифицированные технологии.

Это не просто возвращение старого названия Land Rover. Это попытка создать отдельный локализованный бренд для Китая, который будет конкурировать с новыми премиальными гибридами и электрическими SUV местных производителей.

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Сколько уже продано

По данным China EV DataTracker, совокупные розничные поставки модели к маю 2026 года составили 3976 автомобилей. В мае объем продаж составил 997 единиц.

Для новой модели в премиальном сегменте это скорее стартовый этап, но он показывает, что Chery и JLR уже начали формировать собственную аудиторию для возрожденного Freelander.

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