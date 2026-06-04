Nissan будет производить автомобили Chery на своем британском заводе

Согласно предложенному плану, Nissan может выступить в роли контрактного производителя и задействовать собственный персонал для выпуска машин своего прямого азиатского конкурента. Пока детали будущей сделки ограничены, однако представители Nissan заявили о подписании необязательного меморандума о взаимопонимании с Chery, пишет Carscoops.

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Этот документ предусматривает детальное изучение возможности контрактной сборки моделей китайской компании на британском заводе Nissan в городе Сандерленд. Японская сторона отдельно отметила то, что большой производственный объект полностью останется в ее собственности.

Оптимизация мощностей в Сандерленде и сроки запуска

Nissan идет на этот шаг из-за наличия избыточных и недозагруженных мощностей на своем британском предприятии. Недавно руководство компании объявило о планах по консолидации и переносе собственного производства на вторую конвейерную линию. Это решение позволило полностью освободить первую сборочную линию, которую теперь планируют задействовать под нужды Chery.

Если текущие переговоры завершатся успешно, конвейер завода в Сандерленде может начать выпуск первой китайской продукции уже в 2027 финансовом году. Официально пока не разглашается, какие именно модели будут стоять на британской линии, однако в Nissan предположили, что это будет легковой автомобиль, разработанный специально для внутреннего рынка Великобритании.

Вице-президент Nissan Массимилиано Мессина в своем коротком официальном заявлении отметил, что компания с нетерпением ждет плотного сотрудничества с Chery в ближайшие месяцы, чтобы определить и утвердить финальную позицию, которая станет оптимальной и выгодной для обоих брендов. Он также добавил, что этот проект является важным шагом вперед для всей европейской деятельности концерна.

Рыночный контекст: стремительный рост продаж Chery