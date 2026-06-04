Nissan вироблятиме автівки Chery на своєму британському заводі

Згідно із запропонованим планом, Nissan може виступити в ролі контрактного виробника і залучити власний персонал для випуску машин свого прямого азійського конкурента.

Наразі деталі майбутньої угоди обмежені, проте представники Nissan заявили про підписання необов'язкового меморандуму про взаєморозуміння з Chery, пише Carscoops.

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Цей документ передбачає детальне вивчення можливості контрактного збирання моделей китайської компанії на британському заводі Nissan у місті Сандерленд. Японська сторона окремо наголосила на тому, що великий виробничий об'єкт повністю залишиться у її власності.

Оптимізація потужностей у Сандерленді та терміни запуску

Nissan іде на цей крок через наявність надлишкових та недозавантажених потужностей на своєму британському підприємстві. Нещодавно керівництво компанії оголосило про плани щодо консолідації та перенесення власного виробництва на другу конвеєрну лінію. Це рішення дозволило повністю звільнити першу складальну лінію, яку тепер планують залучити під потреби Chery.

Якщо поточні переговори завершаться успішно, конвеєр заводу в Сандерленді може розпочати випуск першої китайської продукції вже у 2027 фінансовому році. Офіційно поки що не розголошується, які саме моделі стоятимуть на британській лінії, проте у Nissan припустили, що це буде легковий автомобіль, розроблений спеціально для внутрішнього ринку Великої Британії.

Віцепрезидент Nissan Массіміліано Мессіна у своїй короткій офіційній заяві зазначив, що компанія з нетерпінням чекає на щільну співпрацю з Chery у найближчі місяці, щоб визначити та затвердити фінальну позицію, яка стане оптимальною та вигідною для обох брендів. Він також додав, що цей проєкт є важливим кроком уперед для всієї європейської діяльності концерну.

Ринковий контекст: стрімке зростання продажів Chery