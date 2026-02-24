Як може виглядати міні-версія Land Rover Defender: компактний, квадратний та електричний

Компанія Jaguar Land Rover офіційно підтвердила розробку нового компактного SUV, який, ймовірно, отримає назву Land Rover Defender Sport. Модель стане електричною альтернативою культовому Land Rover Defender та фактично замінить Land Rover Discovery Sport.

Йдеться не просто про зменшену версію. Це окремий продукт із власною архітектурою, іншим позиціонуванням і нижчою ціною, стверджують в Autocar.

Дизайн: квадратний силует у компактному форматі

Прототипи вже тестують на дорогах. Судячи з камуфльованих авто, новинка збереже головну рису Defender — вертикальний, «коробчастий» профіль.

Втім, пропорції зміняться. Фари стануть тоншими, передня частина — менш «обрубленою». З’явиться довший передній звис, що пов’язано з електричною платформою.

Чорні нижні бампери, масивні колісні арки та позашляхові шини підкреслять офроудний характер. Водночас покупці зможуть обрати більш «міський» вигляд — з більшими дисками та кузовними елементами в колір авто.

Персоналізація залишиться ключовим елементом: контрастний дах, розширювачі арок, наклейки, експедиційні багажники.

Нова платформа EMA: перехід у електричну еру

Головна технічна відмінність — нова архітектура EMA (Electrified Modular Architecture). На відміну від великого Defender, де ДВЗ розташований поздовжньо, тут буде повністю електрична компоновка.

Електроплатформа дозволяє ефективніше використовувати простір салону. Але через іншу компоновку агрегатів зросте передній звис.

Це означає дві речі. По-перше, більше місця в салоні за компактних габаритів. По-друге, інший баланс кузова, ніж у класичного Defender.

Позиціонування: дешевший, але не «спрощений»

Defender Sport стане точкою входу в лінійку Defender. Очікується, що ціна буде помітно нижчою за повнорозмірну модель.

Фактично JLR закриває нішу компактного преміального електричного SUV із вираженим позашляховим іміджем — сегмент, який активно зростає в Європі.

Що це означає для України

Для українського ринку новинка цікава одразу з кількох причин.

По-перше, сегмент компактних преміальних SUV стабільно зростає навіть у кризові роки.

По-друге, електричний Defender буде розмитнюватись без мита і з мінімальним акцизом, як і інші електромобілі. Тож буде помітно дешевшим за свого більшого брата.

По-третє, імідж Defender в Україні дуже сильний. Компактна і доступніша версія потенційно може розширити аудиторію бренду.

Якщо JLR правильно збалансує запас ходу, ціну і позашляхові можливості, Defender Sport має всі шанси стати однією з найгучніших прем’єр 2026–2027 років.