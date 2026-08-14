Чеська пожежна машина відправилася на інший край світу в незвичному виконанні

Найперше нову пожежну машину можна впізнати за незвичним кольором. Замість звичного для європейських пожежних автомобілів червоного тут використали білий.

Про це пише у своїй публікації офіційний представник чеського виробника в Австралії Offroad Trucks Australia.

Такий колір там вважається класикою

Для Австралії таке рішення не є незвичним: білий колір використовують, зокрема, добровільні, сільські та лісові пожежні служби.

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Є й практична причина – світле покриття поглинає менше сонячного випромінювання, а також менше нагрівається від навколишнього полум'я.

Пожежна машина на шасі Tatra Force третього покоління прибула до Австралії у заводській біло-сірій фарбів без будь-яких корпоративних наліпок. Фото: Tatra

Така колористика допомагає знизити температуру всередині кабіни під час роботи у спекотних умовах.

Кабіну зробили міцнішою

Австралійська версія Tatra Force отримала посилений передок. У його конструкції використали менше пластикових і ламінованих деталей, що можуть бути чутливими до високих температур.

Для місцевого ринку також розробили укорочену чотиридверну кабіну. Ще одна особливість – праве кермо, відповідне для австралійського дорожнього руху.

В австралійському дилерському центрі на кузов нанесли відповідні написи та стрічку належності до пожежної служби. Фото: Tatra

Що під капотом

Пожежна Tatra Force оснащена дизельним двигуном Cummins, який відповідає екологічному стандарту Euro 6. У парі з ним працює автоматична коробка передач Allison. Щоправда, про силовий потенціал не згадується.

Конструкцію автомобіля адаптували не лише під місцеві умови експлуатації, а й під специфіку австралійського ринку. Зокрема, машина отримала полегшену комбіновану підвіску заднього моста.

Хто зробив пожежну надбудову

Задню частину з пожежним обладнанням і відсіками для його зберігання виготовила чеська компанія KOBIT-THZ. Підприємство спеціалізується на виробництві пожежної техніки та обладнання понад століття.

Тут стандартні ніши й шафи, але певні особливості в комплектації є. Фото: Tatra

Готову машину в Австралії представляє компанія Offroad Trucks Australia. Перший публічний показ спеціально підготовленої Tatra Force має відбутися на виставці пожежного та рятувального обладнання в Мельбурні.

Tatra Force для екстремальних умов

Таким чином, австралійська Tatra Force відрізняється від стандартної пожежної машини не лише кольором. Праве кермо, укорочена кабіна, посилений передок, адаптована підвіска та використання матеріалів, стійкіших до високих температур, мають зробити чеську машину придатнішою для експлуатації в умовах австралійського клімату та лісових пожеж.