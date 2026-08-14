Чешская пожарная машина отправилась на другой край света в необычном исполнении

Новую пожарную машину можно узнать по необычному цвету. Вместо привычного для европейских пожарных автомобилей красного здесь использовали белый.

Об этом пишет в своей публикации официальный представитель чешского производителя в Австралии. Offroad Trucks Australia.

Такой цвет там считается классикой

Для Австралии такое решение привычно: белый цвет используют, в частности, добровольные, сельские и лесные пожарные службы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Есть и практическая причина – светлое покрытие поглощает меньшее солнечное излучение, а также меньше нагревается от окружающего пламени.

Пожарная машина на шасси Tatra Force третьего поколения прибыла в Австралию в заводской бело-серой краске без каких-либо корпоративных наклейок. Фото: Tatra

Такая колористика помогает снизить температуру внутри кабины при работе в жарких условиях.

Кабину сделали крепче

Австралийская версия Tatra Force получила усиленный передок. В его конструкции использовали меньшее количество пластиковых и ламинированных деталей, которые могут быть чувствительны к высоким температурам.

Для местного рынка также разработали укороченную четырехдверную кабину. Еще одна особенность – правый руль, подходящий для австралийского дорожного движения.

В австралийском дилерском центре на кузов нанесли надписи и ленту принадлежности к пожарной службе. Фото: Tatra

Что под капотом

Пожарная Tatra Force оснащена дизельным двигателем Cummins, соответствующим экологическому стандарту Euro 6. В паре с ним работает автоматическая коробка передач Allison. Правда, о силовом потенциале не упоминается.

Конструкция автомобиля адаптирована не только под местные условия эксплуатации, но и под специфику австралийского рынка. В частности, машина получила облегченную комбинированную подвеску заднего моста.

Кто сделал пожарную надстройку

Заднюю часть с пожарным оборудованием и отсеками для его хранения изготовила чешская компания KOBIT-THZ. Предприятие специализируется на производстве пожарной техники и оборудования более столетия.

Здесь стандартные ниши и шкафы, но некоторые особенности в комплектации есть. Фото: Tatra

Готовую машину в Австралии представляет компания Offroad Trucks Australia. Первый публичный показ специально подготовленной Tatra Force должно состояться на выставке пожарного и спасательного оборудования в Мельбурне.

" Это – единственная пожарная машина внедорожной конструкции с независимой подвеской с подушками безопасности, обеспечивающая бригадам непревзойденную устойчивость, сцепление и комфорт в строжайшей местности,– говорится в сообщении Offroad Trucks Australia.

Tatra Force для экстремальных условий

Таким образом, австралийская Tatra Force отличается от стандартной пожарной машины не только цветом.

Правый руль, укороченная кабина, усиленный передок, адаптированная подвеска и использование более устойчивых к высоким температурам материалов должны сделать чешскую машину более подходящей для эксплуатации в условиях австралийского климата и лесных пожаров.