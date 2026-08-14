Чешская пожарная машина отправилась на другой край света в необычном исполнении

ФОТО: Tatra Force|
Австралийская версия пожарной машины Tatra Force имеет даже подушки безопасности
Новую пожарную машину можно узнать по необычному цвету. Вместо привычного для европейских пожарных автомобилей красного здесь использовали белый.
Об этом пишет в своей публикации официальный представитель чешского производителя в Австралии. Offroad Trucks Australia.
Такой цвет там считается классикой
Для Австралии такое решение привычно: белый цвет используют, в частности, добровольные, сельские и лесные пожарные службы.
Есть и практическая причина – светлое покрытие поглощает меньшее солнечное излучение, а также меньше нагревается от окружающего пламени.
Пожарная машина на шасси Tatra Force третьего поколения прибыла в Австралию в заводской бело-серой краске без каких-либо корпоративных наклейок. Фото: Tatra
Такая колористика помогает снизить температуру внутри кабины при работе в жарких условиях.
Кабину сделали крепче
Австралийская версия Tatra Force получила усиленный передок. В его конструкции использовали меньшее количество пластиковых и ламинированных деталей, которые могут быть чувствительны к высоким температурам.
Для местного рынка также разработали укороченную четырехдверную кабину. Еще одна особенность – правый руль, подходящий для австралийского дорожного движения.
В австралийском дилерском центре на кузов нанесли надписи и ленту принадлежности к пожарной службе. Фото: Tatra
Что под капотом
Пожарная Tatra Force оснащена дизельным двигателем Cummins, соответствующим экологическому стандарту Euro 6. В паре с ним работает автоматическая коробка передач Allison. Правда, о силовом потенциале не упоминается.
Конструкция автомобиля адаптирована не только под местные условия эксплуатации, но и под специфику австралийского рынка. В частности, машина получила облегченную комбинированную подвеску заднего моста.
Кто сделал пожарную надстройку
Заднюю часть с пожарным оборудованием и отсеками для его хранения изготовила чешская компания KOBIT-THZ. Предприятие специализируется на производстве пожарной техники и оборудования более столетия.
Здесь стандартные ниши и шкафы, но некоторые особенности в комплектации есть. Фото: Tatra
Готовую машину в Австралии представляет компания Offroad Trucks Australia. Первый публичный показ специально подготовленной Tatra Force должно состояться на выставке пожарного и спасательного оборудования в Мельбурне.
" Это – единственная пожарная машина внедорожной конструкции с независимой подвеской с подушками безопасности, обеспечивающая бригадам непревзойденную устойчивость, сцепление и комфорт в строжайшей местности,– говорится в сообщении Offroad Trucks Australia.
Tatra Force для экстремальных условий
Таким образом, австралийская Tatra Force отличается от стандартной пожарной машины не только цветом.
Правый руль, укороченная кабина, усиленный передок, адаптированная подвеска и использование более устойчивых к высоким температурам материалов должны сделать чешскую машину более подходящей для эксплуатации в условиях австралийского климата и лесных пожаров.