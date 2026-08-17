Чому два водії на однакових авто можуть заплатити за автоцивілку різну ціну

Страхові компанії самостійно визначають вартість договорів з урахуванням власної тарифної політики та оцінки страхових ризиків. Тому ціна поліса для двох водіїв на однакових автомобілях може відрізнятися пише МСТБУ.

Від чого залежить ціна автоцивілки

На вартість поліса можуть впливати:

страхова компанія;

місце реєстрації та використання автомобіля;

тип і призначення транспортного засобу;

технічні характеристики автомобіля;

умови конкретного договору;

наявність пільг для окремих категорій громадян.

Таким чином, сама марка, модель або двигун автомобіля не визначають остаточну ціну ОСЦПВ.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дорожчий поліс не означає більшу виплату

При цьому вища вартість автоцивілки не означає, що у разі ДТП водій автоматично отримає більшу страхову виплату.

Розмір відшкодування визначається відповідно до розміру заподіяної шкоди та встановлених законодавством норм. Отримати гроші від страхової компанії буває непросто.

Тому якщо власник такого самого автомобіля заплатив за ОСЦПВ більше або менше, це ще не означає, що хтось із водіїв переплатив. На кінцеву вартість поліса впливає сукупність факторів, які страховик враховує під час укладення договору.