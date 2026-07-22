Чому офіційні автодилери не поспішають продавати електромобілі

Про ризики для дилерського бізнесу свідчать фінансові звіти британських компаній Vertu Motors і Caffyns. У Vertu післяпродажне обслуговування вже формує понад 46% валового прибутку групи, хоча займає значно меншу частку в загальному обороті, пишуть в Autocar.

Сервіс приносить більше, ніж продаж автомобілів

Традиційна дилерська модель побудована не лише на різниці між закупівельною та роздрібною ціною автомобіля.

Після продажу клієнт кілька років повертається на планове технічне обслуговування. Він платить за моторну оливу, фільтри, свічки, ремені, мастило трансмісії, ремонт вихлопної системи та десятки інших операцій.

Саме цей постійний потік робіт забезпечує автосалонам стабільний дохід навіть тоді, коли продажі нових машин сповільнюються.

У звіті Vertu Motors післяпродажний напрям названо одним із головних джерел прибутковості та грошового потоку. За підсумками фінансового року він забезпечив понад 46% усього валового прибутку групи.

Для порівняння, маржа на продажі нових і вживаних автомобілів зазвичай залишається значно нижчою. Дилеру потрібно утримувати великі шоуруми, фінансувати складські запаси, надавати знижки та виконувати плани виробника.

Електромобілю потрібно менше деталей і рідин

Батарейний електромобіль не має двигуна внутрішнього згоряння, складної системи випуску, паливної апаратури та класичної багатоступеневої коробки передач.

У ньому не потрібно регулярно міняти моторну оливу, масляний і паливний фільтри, свічки запалювання чи ремінь газорозподільного механізму.

Рекуперативне гальмування також зменшує навантаження на колодки та диски. Значну частину уповільнення забезпечує електродвигун, який у цей момент повертає енергію в батарею.

У Caffyns прямо попереджають інвесторів, що електромобілі мають менше компонентів, споживають менше технічних рідин і повільніше зношують гальма. Через це доходи від післяпродажного обслуговування можуть скорочуватися в міру збільшення електричного автопарку.

Електромобіль усе одно потребує сервісу

Повністю відмовитися від технічного обслуговування власник електромобіля не може.

Машині все одно необхідно перевіряти підвіску, шини, гальмівну систему, кондиціонер, освітлення та рульове керування. Залишаються охолоджувальна і гальмівна рідини, салонний фільтр та інші витратні матеріали.

Додаються й специфічні процедури. Сервіс повинен діагностувати високовольтну батарею, силову електроніку, зарядний порт, кабелі та систему терморегулювання акумулятора.

Проте такі роботи зазвичай проводять рідше, ніж класичне обслуговування бензинового або дизельного автомобіля. Caffyns, наприклад, рекламує сервіс електричних Volkswagen від 135 фунтів і включає до нього перевірку батареї, зарядних кабелів та високовольтних компонентів.

Дилери намагаються пригальмувати перехід

Зменшення сервісних доходів є не єдиною причиною занепокоєння дилерів. Перехід на електромобілі потребує значних інвестицій.

Автосалонам доводиться встановлювати зарядні станції, переобладнувати ремонтні зони, закуповувати ізольований інструмент і навчати персонал роботі з високовольтними системами.

Одночасно попит на електромобілі не завжди зростає так швидко, як цього вимагають державні квоти. Через це машини доводиться продавати зі знижками, що додатково тисне на маржу.

Велика британська дилерська група Vertu раніше критикувала вимоги щодо частки автомобілів із нульовими викидами та пов’язувала їх із тиском на прибутковість ринку нових машин. У 2026 році британська автомобільна промисловість також продовжила домагатися пом’якшення темпів електричного переходу.

Китайські марки використовують дилерів як перевагу

Парадоксально, але саме класичні дилерські мережі допомагають китайським виробникам електромобілів швидко закріплюватися у Великій Британії.

BYD, MG і Chery не обмежилися продажами через інтернет. Вони почали активно залучати місцеві автосалони, які вже мають приміщення, персонал, сервісні центри та сформовану клієнтську базу.

Для нового бренду дилер виконує критично важливу роль. Покупець може побачити машину наживо, пройти тест-драйв, оформити кредит і отримати гарантію на обслуговування.

Однак у довгостроковій перспективі виникає конфлікт інтересів. Дилер допомагає продати електромобіль, який у наступні роки принесе йому менше сервісної виручки, ніж аналогічний бензиновий кросовер.

Покупцям можуть почати продавати зайві послуги

Дилерські групи вже шукають способи компенсувати майбутнє зниження доходів.

Серед можливих напрямів — страхування, фінансування, розширені гарантії, продаж зарядних пристроїв, шин, аксесуарів і платних цифрових функцій. Окремим джерелом прибутку можуть стати перевірка стану батареї та сертифікати її залишкової місткості під час продажу вживаного електромобіля.

Втім, існує ризик, що частина компаній спробує зберегти стару вартість обслуговування за рахунок сумнівних або надто частих процедур.

У звіті Caffyns прямо згадується активніше пропонування додаткових послуг для збільшення доходу з кожного автомобіля. Водночас компанія визнає, що електромобілі потребують складнішої діагностики та кваліфікованих фахівців.

Для власника це означає, що рахунок сервісу варто перевіряти особливо уважно. Регламент обслуговування має відповідати рекомендаціям виробника, а не бажанню дилера компенсувати втрату платежів за оливу та фільтри.

Що це означає для України

В Україні ситуація відрізняється через структуру ринку. Значна частина електромобілів потрапляє до країни вживаною та обслуговується не в офіційних дилерів, а на незалежних СТО.

Тому українські автодилери поки що не настільки залежні від сервісу електромобілів, як великі британські мережі. Однак зі збільшенням продажів нових батарейних машин та гібридів проблема поступово стане актуальною і для них.

Звичайні операції з двигуном і трансмісією скорочуватимуться. Натомість зростатиме попит на діагностику батарей, ремонт силової електроніки, систем охолодження, зарядних модулів і програмного забезпечення.

Для українського ринку це може стати перевагою. Незалежні СТО вже звикли працювати з автомобілями різного походження та швидко освоювати нові технології. Проте їм також доведеться інвестувати у навчання, обладнання та безпечні робочі зони.

Дилерській моделі доведеться змінитися

Зупинити електричний перехід лише для збереження доходів від заміни оливи навряд чи вдасться.

Низькі витрати на обслуговування є однією з головних причин, через які водії обирають електромобілі. Спроба штучно наблизити рахунки за їхній сервіс до вартості утримання дизельної машини лише знизить довіру клієнтів.

Дилерам доведеться заробляти інакше: на якісній діагностиці, програмному сервісі, перевірці батарей, фінансових продуктах та довгостроковій роботі з клієнтом.

Електромобіль не знищує автосервіс повністю. Але він руйнує модель, у якій продаж машини був лише початком багаторічного заробітку на великій кількості витратних матеріалів і механічних ремонтів.