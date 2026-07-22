Почему официальные автодилеры не спешат продавать электромобили

О рисках для дилерского бизнеса свидетельствуют финансовые отчеты британских компаний Vertu Motors и Caffyns. В Vertu послепродажное обслуживание уже формирует более 46% валовой прибыли группы, хотя занимает значительно меньшую долю в общем обороте, пишут в Autocar.

Сервис приносит больше, чем продажа автомобилей

Традиционная дилерская модель построена не только на разнице между закупочной и розничной ценой автомобиля.

После покупки клиент в течение нескольких лет возвращается на плановое техническое обслуживание. Он платит за моторное масло, фильтры, свечи, ремни, трансмиссионное масло, ремонт выхлопной системы и десятки других операций.

Именно этот постоянный поток работ обеспечивает автосалонам стабильный доход даже тогда, когда продажи новых машин замедляются.

В отчете Vertu Motors послепродажное направление названо одним из главных источников прибыльности и денежного потока. По итогам финансового года оно обеспечило более 46% всей валовой прибыли группы.

Для сравнения: маржа на продаже новых и подержанных автомобилей обычно остается значительно ниже. Дилеру необходимо содержать большие шоурумы, финансировать складские запасы, предоставлять скидки и выполнять планы производителя.

Электромобилю требуется меньше деталей и жидкостей

Батарейный электромобиль не имеет двигателя внутреннего сгорания, сложной выхлопной системы, топливного оборудования и классической многоступенчатой коробки передач.

В нем не нужно регулярно менять моторное масло, масляный и топливный фильтры, свечи зажигания или ремень газораспределительного механизма.

Рекуперативное торможение также снижает нагрузку на тормозные колодки и диски. Значительную часть замедления обеспечивает электродвигатель, который в этот момент возвращает энергию в аккумулятор.

В Caffyns прямо предупреждают инвесторов, что электромобили имеют меньше компонентов, потребляют меньше технических жидкостей и медленнее изнашивают тормоза. Из-за этого доходы от послепродажного обслуживания могут сокращаться по мере увеличения парка электромобилей.

Электромобиль все равно нуждается в обслуживании

Полностью отказаться от технического обслуживания владелец электромобиля не может.

Машине все равно необходимо проверять подвеску, шины, тормозную систему, кондиционер, освещение и рулевое управление. Остаются охлаждающая и тормозная жидкости, салонный фильтр и другие расходные материалы.

К этому добавляются и специфические процедуры. Сервис должен диагностировать высоковольтную батарею, силовую электронику, зарядный порт, кабели и систему терморегулирования аккумулятора.

Однако такие работы обычно проводятся реже, чем классическое обслуживание бензинового или дизельного автомобиля. Caffyns, например, рекламирует сервис для электромобилей Volkswagen от 135 фунтов и включает в него проверку батареи, зарядных кабелей и высоковольтных компонентов.

Дилеры пытаются затормозить переход

Снижение доходов от сервиса – не единственная причина беспокойства дилеров. Переход на электромобили требует значительных инвестиций.

Автосалонам приходится устанавливать зарядные станции, переоборудовать ремонтные зоны, закупать изолированный инструмент и обучать персонал работе с высоковольтными системами.

В то же время спрос на электромобили не всегда растет так быстро, как того требуют государственные квоты. Из-за этого машины приходится продавать со скидками, что дополнительно давит на маржу.

Крупная британская дилерская группа Vertu ранее критиковала требования относительно доли автомобилей с нулевыми выбросами и связывала их с давлением на прибыльность рынка новых машин. В 2026 году британская автомобильная промышленность также продолжила добиваться смягчения темпов перехода на электромобили.

Китайские бренды используют дилеров в качестве преимущества

Парадоксально, но именно классические дилерские сети помогают китайским производителям электромобилей быстро закрепляться в Великобритании.

BYD, MG и Chery не ограничились продажами через интернет. Они начали активно привлекать местные автосалоны, которые уже располагают помещениями, персоналом, сервисными центрами и сформированной клиентской базой.

Для нового бренда дилер играет критически важную роль. Покупатель может увидеть машину вживую, пройти тест-драйв, оформить кредит и получить гарантию на обслуживание.

Однако в долгосрочной перспективе возникает конфликт интересов. Дилер помогает продать электромобиль, который в последующие годы принесет ему меньше дохода от обслуживания, чем аналогичный бензиновый кроссовер.

Покупателям могут начать продавать лишние услуги

Дилерские группы уже ищут способы компенсировать будущее снижение доходов.

Среди возможных направлений – страхование, финансирование, расширенные гарантии, продажа зарядных устройств, шин, аксессуаров и платных цифровых функций. Отдельным источником прибыли могут стать проверка состояния батареи и сертификаты ее остаточной емкости при продаже подержанного электромобиля.

Впрочем, существует риск, что часть компаний попытается сохранить прежнюю стоимость обслуживания за счет сомнительных или чрезмерно частых процедур.

В отчете Caffyns прямо упоминается более активное предложение дополнительных услуг для увеличения дохода с каждого автомобиля. В то же время компания признает, что электромобили требуют более сложной диагностики и квалифицированных специалистов.

Для владельца это означает, что счет за обслуживание следует проверять особенно внимательно. Регламент обслуживания должен соответствовать рекомендациям производителя, а не желанию дилера компенсировать потерю доходов от продажи масла и фильтров.

Что это означает для Украины

В Украине ситуация отличается из-за структуры рынка. Значительная часть электромобилей поступает в страну подержанной и обслуживается не у официальных дилеров, а на независимых СТО.

Поэтому украинские автодилеры пока не настолько зависимы от сервиса электромобилей, как крупные британские сети. Однако с ростом продаж новых электромобилей и гибридов проблема постепенно станет актуальной и для них.

Обычные операции с двигателем и трансмиссией будут сокращаться. Зато будет расти спрос на диагностику аккумуляторов, ремонт силовой электроники, систем охлаждения, зарядных модулей и программного обеспечения.

Для украинского рынка это может стать преимуществом. Независимые СТО уже привыкли работать с автомобилями различного происхождения и быстро осваивать новые технологии. Однако им также придется инвестировать в обучение, оборудование и безопасные рабочие зоны.

Дилерской модели придется измениться

Остановить переход на электромобили только ради сохранения доходов от замены масла вряд ли удастся.

Низкие затраты на обслуживание – одна из главных причин, по которой водители выбирают электромобили. Попытка искусственно приблизить счета за их обслуживание к стоимости содержания дизельного автомобиля только снизит доверие клиентов.

Дилерам придется зарабатывать по-другому: на качественной диагностике, программном обслуживании, проверке аккумуляторов, финансовых продуктах и долгосрочной работе с клиентом.

Электромобиль не уничтожает автосервис полностью. Но он разрушает модель, в которой продажа машины была лишь началом многолетнего заработка на большом количестве расходных материалов и механических ремонтов.