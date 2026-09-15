Чи треба реєструвати спецтехніку в сервісному центрі МВС: що потрібно знати власникам

Великотоннажний і технологічний транспорт, який не бере участі в дорожньому русі, усе одно підлягає обов’язковій реєстрації у сервісних центрах МВС. Йдеться, зокрема, про навантажувачі, електровізки, гусеничні екскаватори та бурові установки, які використовуються для виробничих процесів або переміщення сировини на закритих територіях.

У Головному сервісному центрі МВС роз’яснили, як зареєструвати таку техніку та які послуги доступні її власникам.

Де можна зареєструвати технологічний транспорт

Реєстрацію та облік великотоннажних і технологічних транспортних засобів здійснюють не всі територіальні сервісні центри МВС. Для цього визначені окремі ТСЦ, які обслуговують юридичних і фізичних осіб — власників спеціальної техніки.

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Перед візитом необхідно здійснити запис через "Е-запис" на сайті або в застосунку, або скористатися терміналом самообслуговування безпосередньо в сервісному центрі. Під час запису потрібно обрати послугу "Відомча реєстрація великотоннажних/технологічних транспортних засобів".

Які послуги доступні

У сервісних центрах МВС можна провести:

первинну (відомчу) реєстрацію нової або ввезеної технологічної техніки;

перереєстрацію у разі зміни власника, персональних даних або адреси;

внесення змін через зміну технічних характеристик чи номерних агрегатів;

перереєстрацію у разі втрати документів або номерних знаків;

тимчасову реєстрацію;

зняття транспортного засобу з обліку.

Як зареєструвати спецтехніку

Власнику або його уповноваженому представнику потрібно пройти кілька етапів.

Підготувати документи.

Перелік документів залежить від виду реєстраційної дії. ГСЦ МВС рекомендує заздалегідь ознайомитися з актуальним переліком необхідних документів.

Записатися до сервісного центру.

Звертатися потрібно саме до визначеного ТСЦ МВС. Запис здійснюється через "Е-запис", сайт ГСЦ МВС або термінал самообслуговування у сервісному центрі.

Пройти перевірку документів.

Адміністратор перевіряє подані документи та їх відповідність установленим вимогам.

Оплатити послугу та отримати документи.

Після проведення реєстраційної дії та сплати встановлених платежів власник отримує свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу та відповідні номерні знаки.

Реєстрацію потрібно провести протягом 10 діб

Власникам важливо не пропустити встановлений строк. Технологічний транспортний засіб необхідно зареєструвати або перереєструвати протягом 10 діб після його придбання, митного оформлення або виникнення обставин, які потребують внесення змін до реєстраційних документів.

Перелік сервісних центрів, де надаються послуги з реєстрації технологічного транспорту, та детальна інформація про необхідні документи оприлюднені на сайті ГСЦ МВС.