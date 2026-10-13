Citroën несподівано відродив легендарний фургон 2CV: яким вийшов електричний "каблучок"

Як повідомляє видання Transport Online, новий концепт-кар розроблений на базі нещодавно показаного пасажирського 2CV і практично повністю повторює його дизайн від переднього бампера до центральної стійки.

Далі інженери розмістили просту, але максимально практичну вантажну "будку" з парою плоских задніх дверей, зберігши впізнаваний силует історичного попередника.

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"2CV Fourgonnette був більше, ніж просто робочою конячкою, адже він мав те, чим володіли мало хто з комерційних автомобілів: душу. Цей дух простоти та винахідливості бренд прагне повернути на сучасні дороги, – заявив генеральний директор Citroën та DS Automobiles Ксав’є Шардон.

Концепт французького "пиріжка" 2 CV Fourgonnette на подіумі Паризького автосалону. Фото: Citroën

Чи є шанси на серійне виробництво

Наразі французький автовиробник, який входить до концерну Stellantis, не має чітких планів щодо негайного запуску моделі на конвеєр. Представники марки відверто називають цей стильний фургон "пристрасним проєктом" власного дизайнерського відділу.

Точних технічних характеристик комерційної версії поки не розкривають. Проте, зважаючи на мініатюрні габарити машини, експерти очікують запас ходу на рівні 240 кілометрів, чого цілком вистачить для міських служб доставки чи модних кав'ярень.

Ілюстративний матеріал із зображенням концепції відродженої версії 2 CV Fourgonnette. Фото: Citroën

Доля вантажного варіанта багато в чому залежатиме від ринкового успіху звичайного пасажирського 2CV. Якщо базова модель вистрілить, керівництву буде набагато простіше обґрунтувати фінансування комерційної лінійки.

Що відомо про пасажирський 2CV

Нагадаємо, як ми повідомляли раніше, серійна версія відродженого хетчбека Citroën 2CV має з'явитися на європейських дорогах у 2028 році. Очікується, що стартова ціна цього ультрабюджетного електромобіля складе близько 15 000 євро.

Пасажирська модифікація отримала безліч цікавих ретро-відсилок, серед яких знімні сидіння для пікніка, портативна магнітола та навіть спеціальні кишені у дверях для безпечного перевезення яєць. Конкурувати новинці доведеться з майбутніми доступними електрокарами на кшталт Renault Twingo та Dacia Spring.