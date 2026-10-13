Citroën неожиданно возродил легендарный фургон 2CV: каким получился электрический "каблучок"

Как сообщает издание Transport Online, новый концепт-кар разработан на базе недавно показанного пассажирского 2CV и практически полностью повторяет его дизайн от переднего бампера до центральной стойки.

Далее инженеры разместили простую, но максимально практичную грузовую "будку" с парой плоских задних дверей, сохранив узнаваемый силуэт исторического предшественника.

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" 2CV Fourgonnette был больше, чем просто рабочей лошадкой, ведь у него было то, чем владели немногие из коммерческих автомобилей: душа. Этот дух простоты и изобретательности бренд стремится вернуть на современные дороги, – заявил генеральный директор Citroën и DS Automobiles Ксавье Шардон.

Концепт французского "пирожка" 2 CV Fourgonnette на подиуме Парижского автосалона. Фото: Citroën

Есть ли шансы на серийное производство

Пока французский автопроизводитель, который входит в концерн Stellantis, не имеет четких планов по немедленному запуску модели на конвейер. Представители марки откровенно называют этот стильный фургон "страстным проектом" собственного дизайнерского отдела.

Точные технические характеристики коммерческой версии пока не раскрывают. Однако, учитывая миниатюрные габариты машины, эксперты ожидают запаса хода на уровне 240 километров, чего вполне хватит для городских служб доставки или модных кофеен.

Иллюстративный материал с изображением концепции возрожденной версии 2 CV Fourgonnette. Фото: Citroën

Доля грузового варианта во многом будет зависеть от рыночного успеха обычного пассажирского 2CV. Если базовая модель выстрелит, руководству будет гораздо проще обосновать финансирование коммерческой линейки.

Что известно о пассажирском 2CV

Напомним, как мы сообщали ранее, серийная версия возрожденного хэтчбека. Citroën 2CV должно появиться на европейских дорогах в 2028 году. Ожидается, что стартовая цена этого ультрабюджетного электромобиля составит около 15 000 евро.

Пассажирская модификация получила множество интересных ретро-отсылок, среди которых съемные сиденья для пикника, портативная магнитола и даже специальные карманы в дверях для безопасной перевозки яиц. Конкурировать новинке придется с будущими доступными электрокарами вроде Renault Twingo и Dacia Spring.