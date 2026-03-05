CUPRA Born отримав масштабне оновлення: новий дизайн і ще більше технологій

Оновлений CUPRA Born отримав більш агресивний і сучасний зовнішній вигляд, повідомляє Auto24. Передню частину формує характерний “акулячий ніс”, нові бампери та оновлена решітка радіатора. Головною особливістю стали трикутні матричні LED-фари, які створюють фірмовий світловий підпис бренду. Система адаптується до дорожніх умов та може автоматично регулювати дальнє світло, щоб не засліплювати інших водіїв.

Задня частина також зазнала змін. Тут з’явилися 3D-ліхтарі з трикутною графікою, а також підсвічений логотип CUPRA, інтегрований у світлову панель. Дизайн доповнюють нові легкосплавні колеса діаметром на 19 та 20 дюймів із ширшими 235-ми шинами, що покращують зчеплення та керованість. Загалом покупцям запропонують п’ять варіантів дисків та шість кольорів кузова, серед яких новий відтінок Timanfaya Grey.

Більш якісний та екологічний інтер’єр

У салоні автовиробник зробив ставку на покращення якості матеріалів та ергономіки. Оновлені дверні панелі, нові декоративні елементи та мідні акценти підкреслюють спортивний характер моделі. Автомобіль отримав перероблене кермо з фізичними кнопками, що замінили сенсорні елементи. Це повинно зробити керування функціями більш інтуїтивним.

Важливою особливістю залишаються екологічні матеріали. У салоні використовуються тканини SEAQUAL з переробленого морського пластику, матеріал Dinamica, який на 73% складається з переробленого текстилю й декоративні елементи з 75% перероблених матеріалів. Сидіння мають спортивну форму, а у версії VZ доступні спеціальні ковшеподібні крісла CUPBucket.

Нові дисплеї та операційна система Android

Електромобіль отримав значно сучаснішу цифрову екосистему. Центральне місце в інтер’єрі займає 12,9-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, що працює на новій операційній системі Android Automotive. Перед водієм встановлена 10,25-дюймова цифрова панель приладів, яка стала значно більшою, ніж у попередній моделі. Система підтримує магазин додатків, інтеграцію зі смартфонами та мобільний ключ. Власник може відкривати та запускати автомобіль за допомогою смартфона, а також ділитися цифровим ключем з іншими користувачами.

Потужніша електрична силова установка

Новий Cupra Born пропонується у трьох конфігураціях силових агрегатів:

140 кВт (190 к.с.) з батареєю 58 кВт-год;

170 кВт (231 к.с.) з батареєю 79 кВт-год;

240 кВт (326 к.с.) з батареєю 79 кВт-год у версії VZ.

Найпотужніший варіант Cupra Born VZ отримав 545 Нм крутного моменту та розганяється до 100 км/год за 5,6 секунди. Максимальна швидкість становить 200 км/год, а запас ходу сягає приблизно 600 км.

Більше драйву: Launch Control та керування однією педаллю

Інженери також доопрацювали керованість та драйверський характер моделі. Серед нових функцій: One Pedal Driving — керування прискоренням і уповільненням лише педаллю акселератора, Launch Control для максимально швидкого старту, прогресивне рульове керування та система стабілізації ESC Sport.

Водіям доступні п’ять режимів руху: Range, Comfort, Performance, CUPRA та Individual. Крім того, система адаптивної підвіски DCC Sport дозволяє налаштовувати жорсткість у 15 рівнях. Однією з нових технологій стала функція Vehicle-to-Load (V2L). Вона дозволяє використовувати батарею автомобіля як джерело енергії для зовнішніх пристроїв.

Потужна аудіосистема та нова звукова атмосфера

Для новинки доступна преміальна аудіосистема з 10 динаміками та технологією Sennheiser Contrabass, яка створює більш глибоке звучання басів. У режимах Performance та CUPRA електромобіль також відтворює спеціально налаштований звуковий супровід, що реагує на натискання педалі акселератора та швидкість руху.

Покращені системи безпеки

Оновлений CUPRA Born також отримав модернізований пакет систем допомоги водієві. До нього входять:

Travel Assist із використанням хмарних даних;

система допомоги на перехрестях Crossroad Assist;

вдосконалена система запобігання зіткненням Front Assist;

система підготовки до аварії Precrash.

Ці технології використовують камери, радари та ультразвукові датчики для створення повної картини дорожньої ситуації.

Вихід на ринок

Оновлена модель повинна зміцнити позиції бренду CUPRA у сегменті спортивних електромобілів та скласти конкуренцію іншим компактним електричним хетчбекам на ринку. Автомобіль розроблений у Барселоні, а вироблятиметься на заводі в німецькому Цвіккау. Виробництво стартує у другому кварталі 2026 року, а продажі заплановані на літо 2026 року.