Найменший електромобіль CUPRA помітили на тестах без камуфляжу

Це незвичний підхід для тестових автомобілів, адже зазвичай виробники максимально приховують нові моделі. Проте цього разу майбутній електрокар виглядав так, ніби це вже майже серійна версія, пише Auto24, посилаючись на Carscoops.

Компактний дизайн із натяком на кросовер

За стилістикою новинка продовжує фірмову агресивну лінію бренду CUPRA. Автомобіль має короткі звиси, розширені колісні арки та вузьку лінію скління, що створює спортивний і водночас “кросоверний” силует. Довжина моделі становить трохи більше 4 м, що відносить її до класу субкомпактних автомобілів. У цьому сегменті вона стане родичем майбутніх моделей Volkswagen ID.Polo та Škoda Epiq.

Нова електрична платформа Volkswagen

Новинка побудована на модернізованій електричній платформі MEB+, розробленій концерном Volkswagen Group. Виробництво всіх трьох моделей планують організувати в Іспанії, а інженери CUPRA, за наявною інформацією, відповідали за налаштування шасі для всього проєкту.

Базова версія Raval отримає один електродвигун на передній осі потужністю приблизно 208 к.с. та батарею ємністю 55 кВт-год. Така конфігурація повинна забезпечити розгін до 100 км/год приблизно за 7,2 секунди. Запас ходу за циклом WLTP очікується на рівні до 450 км, що трохи більше, ніж у споріднених моделей.

Спортивна версія VZ

Для тих, хто хоче більш емоційний електрокар, компанія готує версію VZ. Вона стане аналогом спортивної модифікації GTI і отримає електродвигун потужністю 233 кінських сил. Крім більшої потужності, така версія матиме електронний диференціал, ширшу колію та спортивні налаштування підвіски. Запас ходу трохи зменшиться — приблизно до 400 км, але натомість водій отримає значно динамічніший характер автомобіля.

Коли відбудеться прем’єра

Офіційний дебют CUPRA Raval очікується у 2026 році. За попередніми даними, стартова ціна моделі становитиме близько 30 000 доларів, що робить її одним із найдоступніших електромобілів у лінійці бренду. Судячи з прототипів без камуфляжу, серійна версія вже практично готова, тож презентація може відбутися найближчим часом.