Самый маленький электромобиль CUPRA заметили на тестах без камуфляжа

Это необычный подход для тестовых автомобилей, ведь обычно производители максимально скрывают новые модели. Однако на этот раз будущий электрокар выглядел так, будто это уже почти серийная версия, пишет Auto24, ссылаясь на Carscoops.

Компактный дизайн с намеком на кроссовер

По стилистике новинка продолжает фирменную агрессивную линию бренда CUPRA. Автомобиль имеет короткие свесы, расширенные колесные арки и узкую линию остекления, что создает спортивный и одновременно “кроссоверный” силуэт. Длина модели составляет чуть более 4 м, что относит ее к классу субкомпактных автомобилей. В этом сегменте она станет родственником будущих моделей Volkswagen ID.Polo и Škoda Epiq.

Новая электрическая платформа Volkswagen

Новинка построена на модернизированной электрической платформе MEB+, разработанной концерном Volkswagen Group. Производство всех трех моделей планируют организовать в Испании, а инженеры CUPRA, по имеющейся информации, отвечали за настройку шасси для всего проекта.

Базовая версия Raval получит один электродвигатель на передней оси мощностью примерно 208 л.с. и батарею емкостью 55 кВт-ч. Такая конфигурация должна обеспечить разгон до 100 км/ч примерно за 7,2 секунды. Запас хода по циклу WLTP ожидается на уровне до 450 км, что немного больше, чем у родственных моделей.

Спортивная версия VZ

Для тех, кто хочет более эмоциональный электрокар, компания готовит версию VZ. Она станет аналогом спортивной модификации GTI и получит электродвигатель мощностью 233 лошадиных сил. Кроме большей мощности, такая версия будет иметь электронный дифференциал, более широкую колею и спортивные настройки подвески. Запас хода немного уменьшится - примерно до 400 км, но зато водитель получит значительно более динамичный характер автомобиля.

Когда состоится премьера

Официальный дебют CUPRA Raval ожидается в 2026 году. По предварительным данным, стартовая цена модели составит около 30 000 долларов, что делает ее одним из самых доступных электромобилей в линейке бренда. Судя по прототипам без камуфляжа, серийная версия уже практически готова, так что презентация может состояться в ближайшее время.