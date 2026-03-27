CUPRA оновила свій найбільший електромобіль Tavascan: що змінилось?

Головна зміна – поява нової базової версії, яка має зробити модель доступнішою, а також серйозне оновлення інтер’єру з акцентом на цифрові рішення, зазначає Auto24.

Оновлений CUPRA Tavascan отримає нову стартову модифікацію з акумулятором ємністю 58 кВт-год та електродвигуном потужністю 188 к.с. (140 кВт). Заявлений запас ходу становить близько 435 км, що робить цю версію більш орієнтованою на щоденне використання.

Очікується, що така конфігурація буде помітно дешевшою за вже доступні версії Endurance на 282 к.с. та VZ на 335 “конячок”. Обидві оснащені більшою батареєю на 77 кВт-год.

Нові функції для динаміки

Разом з оновленням версії Endurance та VZ отримали функцію Launch Control, яка покращує розгін із місця. Крім того, всі модифікації тепер оснащені режимом руху з однією педаллю, де рекуперативне гальмування активується одразу після відпускання акселератора.

Інтер’єр: нові екрани та Android-система

У салоні CUPRA Tavascan з’явилася оновлена цифрова панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма, а також нова мультимедійна система на базі Android Automotive. Виробник обіцяє більш інтуїтивний інтерфейс і доступ до популярних застосунків, що має покращити щоденний досвід використання автомобіля.

Водночас бренд частково повертається до класики – нове кермо отримало фізичні кнопки, хоча сенсорні елементи управління повністю не зникли.

“Розумні” вентиляційні отвори

Однією з найбільш незвичних новинок стали електричні вентиляційні отвори. Система працює автоматично:

визначає наближення ключа до автомобіля;

запускає попередню циркуляцію повітря ще до посадки;

адаптує напрямок потоків залежно від розташування пасажирів і положення сонця.

Крім того, керування вентиляцією доступне через голосові команди.

Цифровий ключ і нова аудіосистема

Оновлений CUPRA Tavascan отримав функцію цифрового ключа, що дозволяє відкривати та запускати авто зі смартфона та передавати доступ іншим користувачам. Один ключ закріплюється за власником, а ще чотири можна поділити. Також з’явилася нова преміальна аудіосистема від Sennheiser з технологією Contrabass, яка використовує психоакустичні методи для створення глибшого звучання.

Інші оновлення та нові можливості

Зовні зміни мінімальні – головною новинкою став новий колір кузова Dark Void. Серед технічних доповнень – функція двосторонньої зарядки, яка дозволяє використовувати автомобіль як джерело енергії для зовнішніх пристроїв через спеціальний адаптер.

Оновлений CUPRA Tavascan має вийти на ринок уже влітку 2026 року. Ціни на нову базову версію поки не оголошені, але очікується, що вона стане найбільш доступною у лінійці.