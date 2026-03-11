Концепт CUPRA Tindaya люди випробували в стані гіпнозу

Під час експерименту група автомобільних авторів та контент-кріейторів змогла “проїхатися” на концепті за допомогою гіпнозу та сенсорної візуалізації. У CUPRA пояснюють, що цей проєкт покликаний довести: емоції від керування автомобілем можуть виходити далеко за межі фізичного досвіду, повідомляє Auto24.

Концепт Tindaya як символ майбутнього бренду

Шоу-кар CUPRA Tindaya вперше представили у 2025 році на автосалоні IAA Mobility у Мюнхені. Модель демонструє нову дизайнерську мову бренду та бачення майбутніх автомобілів. За словами представників компанії, концепт символізує максимальну орієнтацію на водія і має передавати сильні емоції від керування. Назва автомобіля натхненна вулканом Тіндая, що підкреслює його драматичний і експресивний характер.

Учасники керували автомобілем силою уяви

У незвичному тест-драйві взяли участь амбасадор бренду Даніель Абт та кілька відомих контент-кріейторів автомобільної тематики. Серед них: Джессіка Тон, Віктор Меліда, Джеремі Лінч й Лука Камполунгі. Захід модерувала автомобільна журналістка та ведуча Беккі Еванс. Також на події був присутній керівник дизайну бренду Хорхе Дієс, який розповів про концепцію автомобіля.

Сеанс гіпнозу замість традиційної поїздки

Після презентації автомобіля учасники пройшли сеанс гіпнозу під керівництвом італійського гіпнотерапевта Мікеле Окчеллі. Під час глибокої візуалізації водії уявляли, що керують автомобілем, відчуваючи швидкість, кермо та прискорення. За задумом організаторів, автомобіль і водій мали “стати одним цілим”.

У своїй уявній подорожі учасники проїжджали різними ландшафтами — від густих лісів до узбережжя океану. Після цього штучний інтелект відтворив їхні враження у вигляді візуальних сцен, де концепт-кар з’являється на дорогах майбутнього.

Новий підхід до емоцій від водіння

У CUPRA наголошують, що цей експеримент демонструє новий підхід бренду до взаємодії водія з автомобілем. Ідея полягає в тому, що керування — це не лише фізичний процес, а й емоційний та ментальний досвід. Концепт CUPRA Tindaya став символом цього підходу, поєднавши технології, дизайн і людські емоції. У CUPRA підкреслюють, що майбутні автомобілі бренду будуть ще більше орієнтовані на створення глибокого емоційного зв’язку між людиною та машиною.