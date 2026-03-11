Концепт CUPRA Tindaya люди протестировали в гипнотическом сне

Во время эксперимента группа автомобильных авторов и контент-криэйторов смогла “проехаться” на концепте с помощью гипноза и сенсорной визуализации. В CUPRA объясняют, что этот проект призван доказать: эмоции от управления автомобилем могут выходить далеко за пределы физического опыта, сообщает Auto24.

Концепт Tindaya как символ будущего бренда

Шоу-кар CUPRA Tindaya впервые представили в 2025 году на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене. Модель демонстрирует новый дизайнерский язык бренда и видение будущих автомобилей. По словам представителей компании, концепт символизирует максимальную ориентацию на водителя и должен передавать сильные эмоции от управления. Название автомобиля вдохновлено вулканом Тиндая, что подчеркивает его драматический и экспрессивный характер.

Участники управляли автомобилем силой воображения

В необычном тест-драйве приняли участие амбассадор бренда Даниэль Абт и несколько известных контент-криэйторов автомобильной тематики. Среди них: Джессика Тон, Виктор Мелида, Джереми Линч и Лука Камполунги. Мероприятие модерировала автомобильная журналистка и ведущая Бекки Эванс. Также на событии присутствовал руководитель дизайна бренда Хорхе Диес, который рассказал о концепции автомобиля.

Сеанс гипноза вместо традиционной поездки

После презентации автомобиля участники прошли сеанс гипноза под руководством итальянского гипнотерапевта Микеле Окчелли. Во время глубокой визуализации водители представляли, что управляют автомобилем, чувствуя скорость, руль и ускорение. По замыслу организаторов, автомобиль и водитель должны были “стать одним целым”.

В своем воображаемом путешествии участники проезжали различными ландшафтами - от густых лесов до побережья океана. После этого искусственный интеллект воспроизвел их впечатления в виде визуальных сцен, где концепт-кар появляется на дорогах будущего.

Новый подход к эмоциям от вождения

В CUPRA отмечают, что этот эксперимент демонстрирует новый подход бренда к взаимодействию водителя с автомобилем. Идея заключается в том, что управление - это не только физический процесс, но и эмоциональный и ментальный опыт. Концепт CUPRA Tindaya стал символом этого подхода, соединив технологии, дизайн и человеческие эмоции. В CUPRA подчеркивают, что будущие автомобили бренда будут еще больше ориентированы на создание глубокой эмоциональной связи между человеком и машиной.