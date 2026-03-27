CUPRA обновила свой самый большой электромобиль Tavascan: что изменилось?

Главное изменение – появление новой базовой версии, которая должна сделать модель доступной, а также серьезное обновление интерьера с акцентом на цифровые решения, отмечает Auto24.

Обновленный CUPRA Tavascan получит новую стартовую модификацию с аккумулятором емкостью 58 кВт-ч и электродвигателем мощностью 188 л.с. (140 кВт). Заявленный запас хода составляет около 435 км, что делает эту версию более ориентированной на ежедневное использование.

Ожидается, что такая конфигурация будет заметно дешевле уже доступных версий Endurance на 282 л.с. и VZ на 335 “лошадок”. Обе оснащены большей батареей на 77 кВт-ч.

Новые функции для динамики

Вместе с обновлением версии Endurance и VZ получили функцию Launch Control, которая улучшает разгон с места. Кроме того, все модификации теперь оснащены режимом движения с одной педалью, где рекуперативное торможение активируется сразу после отпускания акселератора.

Интерьер: новые экраны и Android-система

В салоне CUPRA Tavascan появилась обновленная цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма, а также новая мультимедийная система на базе Android Automotive. Производитель обещает более интуитивный интерфейс и доступ к популярным приложениям, что должно улучшить ежедневный опыт использования автомобиля.

В то же время бренд частично возвращается к классике – новый руль получил физические кнопки, хотя сенсорные элементы управления полностью не исчезли.

“Умные” вентиляционные отверстия

Одной из самых необычных новинок стали электрические вентиляционные отверстия. Система работает автоматически:

определяет приближение ключа к автомобилю;

запускает предварительную циркуляцию воздуха еще до посадки;

адаптирует направление потоков в зависимости от расположения пассажиров и положения солнца.

Кроме того, управление вентиляцией доступно через голосовые команды.

Цифровой ключ и новая аудиосистема

Обновленный CUPRA Tavascan получил функцию цифрового ключа, что позволяет открывать и запускать авто со смартфона и передавать доступ другим пользователям. Один ключ закрепляется за владельцем, а еще четыре можно поделить. Также появилась новая премиальная аудиосистема от Sennheiser с технологией Contrabass, которая использует психоакустические методы для создания глубокого звучания.

Другие обновления и новые возможности

Внешне изменения минимальны – главной новинкой стал новый цвет кузова Dark Void. Среди технических дополнений – функция двусторонней зарядки, которая позволяет использовать автомобиль как источник энергии для внешних устройств через специальный адаптер.

Обновленный CUPRA Tavascan должен выйти на рынок уже летом 2026 года. Цены на новую базовую версию пока не объявлены, но ожидается, что она станет наиболее доступной в линейке.