Dacia Hipster може вийти у 2027 році з ціною 10 тисяч євро

Як повідомляє Autocar, посилаючись на джерело, близьке до проєкту, виробництво Dacia Hipster планують розпочати у 2027 році на заводі в Китаї. Сама Dacia поки не підтвердила запуск серійної моделі, тому названі терміни, ціна та характеристики залишаються неофіційними.

Виробництво планують повернути до Китаю

Серійний Hipster нібито випускатимуть на підприємстві eGT New Energy Automotive у китайському місті Шиянь. На цьому заводі до липня 2026 року складали перше покоління Dacia Spring.

Після перенесення виробництва нового Dacia Spring до Словенії китайське підприємство залишилося без основної моделі. Запуск Hipster дозволив би Renault Group знову завантажити завод і скористатися накопиченим досвідом виробництва недорогих електромобілів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Китайське складання також має допомогти втримати ціну на мінімальному рівні. За даними джерела, у Великій Британії Dacia Hipster може коштувати приблизно 9500 фунтів. Це менше за ціну багатьох сучасних квадрициклів і помітно дешевше за повноцінні електричні хетчбеки.

Утім, 9500 фунтів поки варто розглядати саме як цільову ціну. На остаточну вартість впливатимуть імпортні мита, майбутні європейські вимоги до компактного транспорту та комплектація серійної машини.

Електромотор матиме лише 20 кінських сил

За попередньою інформацією, Hipster отримає електродвигун потужністю близько 20 к.с. та акумулятор ємністю 15 кВт-год. Запас ходу серійної версії поки не називають.

Такі характеристики пояснюються тим, що модель розробляють не як звичайний легковий електромобіль, а як важкий квадрицикл категорії L7e. До такого транспорту застосовують простіші вимоги, ніж до автомобілів категорії M1. Це дозволяє зменшити масу, потужність, кількість обладнання та кінцеву ціну.

Одночасно Dacia вивчає можливість створення ще простішої двомісної версії, яка відповідатиме категорії легких квадрициклів L6e. Вона може стати дешевшою, але матиме серйозніші обмеження щодо швидкості та експлуатації.

Схожий підхід уже використовують Citroen Ami, Opel Rocks Electric і Fiat Topolino. Формально ці моделі теж є квадрициклами, хоча зовні нагадують дуже маленькі автомобілі. Раніше Auto24 розповідав, чому вимоги до таких транспортних засобів м’якші.

Три метри довжини та чотири повноцінні місця

Концептуальний Hipster має лише три метри завдовжки, 1,55 метра завширшки та 1,53 метра заввишки. Попри скромні габарити, у салоні передбачено чотири місця, а об’єм багажника можна змінювати від 70 до 500 літрів.

Щоб зменшити масу та собівартість, дизайнери відмовилися від багатьох традиційних деталей. Зовнішні дверні ручки замінили ремінцями, бічні вікна зробили зсувними, а частину функцій мультимедійної системи переклали на смартфон власника.

Концепт приблизно на 20% легший за перше покоління Spring. Dacia пояснює, що менша маса дозволяє використовувати компактнішу батарею, витрачати менше матеріалів під час виробництва та знижувати споживання електроенергії.

Компанія розраховує, що власники використовуватимуть Hipster переважно для коротких щоденних поїздок. Це не електромобіль для автобанів і далеких подорожей, а простий міський транспорт, який можна заряджати вдома.

Hipster не замінить новий Spring

Dacia спочатку розглядала Hipster як можливого наступника першого Spring. Колишній керівник марки Деніс Ле Вот хотів випустити модель наприкінці 2026 року з орієнтовною ціною 11 200 фунтів.

Однак Renault Group вирішила розвивати новий Spring як повноцінний електромобіль на спільній архітектурі з Renault Twingo E-Tech. Друге покоління Spring отримало 80-сильний мотор, батарею на 27,5 кВт-год і запас ходу до 250 кілометрів.

Тому Hipster, якщо його справді запустять у виробництво, займе окрему позицію нижче Spring. Він буде компактнішим, повільнішим і простішим, зате може стати однією з найдешевших електричних моделей у Європі.

Головним конкурентом стане Fiat Multiplina

Одним із найближчих суперників Dacia має стати серійна версія Fiat Multiplina. Це чотиримісний мікроелектромобіль, який займе проміжну позицію між Topolino та звичайним Fiat 500.

Fiat уже показав концепт Multiplina, але детальні характеристики серійної машини поки не оприлюднені. Вихід моделі очікується у 2027 році, тому два незвичні електрокари можуть з’явитися на європейському ринку приблизно одночасно.

Dacia має сильний аргумент у вигляді ціни. Якщо компанії справді вдасться втримати її нижче позначки 10 000 фунтів, Hipster стане одним із найдоступніших чотиримісних електричних транспортних засобів у Європі.

Однак до офіційної презентації залишаються відкритими головні питання: запас ходу, максимальна швидкість, рівень безпеки та перелік країн, де продаватимуть новинку. Керівниця Dacia Катрін Адт, відповідаючи на запитання про майбутнє концепту, поки лише запропонувала стежити за новинами.