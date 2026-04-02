Де на Дніпропетровщині найбільше нелегальних АЗС

Спочатку детективи прикрили три автозаправні станції у Кривому Розі, а згодом – у Павлограді. Про це йдеться у двох релізах ТУ БЕБ у Полтавській області.

В обох випадках мали місце факти незаконної торгівлі підакцизним товаром, у т.ч. пальним низької якості. Все датується фінішними днями березня.

Читайте також АЗС рік працювала без ліцензій та сертифікатів на пальне

Кривий Ріг



Там у мінус відійшли три нелегальні АЗС, що працювали у різних районах міста. На всіх трьох незаконних автозаправних станціях демонтовано обладнання.

Підставою для такого фіскального заходу став незаконний продаж бензину, дизельного пального і скрапленого газу. На цих АЗС не було жодного документа про якість пального чи його походження.

Демонтаж обладнання трьох АЗС в Кривому Розі. Фото: БЕБ Полтавщини

Окрім того, жодна автозаправна станція не мала ліцензій на торгівлю підакцизними товарами.

У ході обшуків детективи вилучили 3,3 тис. л бензину, 7,8 тис. л дизельного пального, місткість зі скрапленим газом, 7 резервуарів для зберігання пального, паливороздавальні колонки, готівку та техніку.

Все майно арештовано. Досудове розслідування триває.

Читайте також "Бодяга" за ціною бренду: детективи вилучили рекордні обсяги неякісного пального

Павлоград

Тут слідство завершено. Детективи Полтавського БЕБ скерували до суду справу щодо незаконного продажу пального.

Бізнес без будь-яких дозвільних документів детективи прикрили, обладнання арештували. Фото: БЕБ Полтавщини

Слідством встановлено, що місцевий житель без державної реєстрації суб’єкта господарювання облаштував нелегальну АЗС. Для цього він встановив резервуар і паливороздавальну колонку, закуповував бензин сумнівної якості без документів та продавав його за готівку без фіскальних чеків.

Читайте також Підпільний НПЗ більше не постачатиме "бодягу" на АЗС

В ході обшуків детективи БЕБ вилучили 2,6 тис. літрів бензину, який не відповідав вимогам державних стандартів.

Дніпропетровщина "бодяжить" по-крупному



Тільки на Дніпропетровщині упродовж березня детективи ТУ БЕБ у Полтавській області ліквідували сім нелегальних АЗС.

Де автозаправки "пішли в мінус":