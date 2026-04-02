Где на Днепропетровщине больше всего нелегальных АЗС

Сначала детективы прикрыли три автозаправочные станции в Кривом Роге, а затем – в Павлограде. Об этом говорится в двух релизах ТУ БЭБ в Полтавской области.

В обоих случаях имели место факты незаконной торговли подакцизным товаром, в т.ч. топливом низкого качества. Все датируется финишными днями марта.

Кривой Рог



Там в минус отошли три нелегальные АЗС, работавших в разных районах города. На всех трех незаконных автозаправочных станциях демонтировано оборудование.

Основанием для такого фискального мероприятия стала незаконная продажа бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. На этих АЗС не было ни одного документа о качестве топлива или его происхождении.

Демонтаж оборудования трех АЗС в Кривом Роге. Фото: БЭБ Полтавщины

Кроме того, ни одна автозаправочная станция не имела лицензий на торговлю подакцизными товарами.

В ходе обысков детективы изъяли 3,3 тыс. л бензина, 7,8 тыс. л дизельного топлива, емкость со сжиженным газом, 7 резервуаров для хранения топлива, топливораздаточные колонки, наличные и технику.

Все имущество арестовано. Досудебное расследование продолжается.

Павлоград

Здесь следствие завершено. Детективы Полтавского БЭБ направили в суд дело о незаконной продаже топлива.

Бизнес без каких-либо разрешительных документов детективы прикрыли, оборудование арестовали. Фото: БЭБ Полтавщины

Следствием установлено, что местный житель без государственной регистрации субъекта хозяйствования обустроил нелегальную АЗС. Для этого он установил резервуар и топливораздаточную колонку, закупал бензин сомнительного качества без документов и продавал его за наличные без фискальных чеков.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли 2,6 тыс. литров бензина, который не соответствовал требованиям государственных стандартов.

Днепропетровщина "бодяжит" по-крупному



Только на Днепропетровщине в течение марта детективы ТУ БЭБ в Полтавской области ликвидировали семь нелегальных АЗС.

Где автозаправки "ушли в минус":