Дебютував MG 07: привабливий фастбек за 30 тисяч доларів

Новий седан-фастбек MG 07 офіційно включено до свіжого державного каталогу транспортних засобів, які звільняються від сплати податку на придбання автомобілів на альтернативних джерелах енергії в Китаї, пише видання Autohome. Запуск MG 07 відбувається на тлі впевненого відновлення ринкових позицій марки. У комерційній структурі бренду новинка орієнтована на середній ціновий сегмент і коштуватиме від 150 000 до 200 000 юанів (приблизно від 22 152 до 29 536 доларів США).

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Силові установки, акумулятори та показники запасу ходу

Автомобіль вийде на ринок у двох принципово різних модифікаціях – повністю електричній та гібридній із можливістю підзарядки від мережі (PHEV):

Електричний варіант: комплектується літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 67 кВт-год. Залежно від конкретної комплектації та аеродинамічного обвісу, запас ходу за китайським циклом CLTC становить 610 км або 650 км. Привод здійснюється на задню вісь за допомогою електродвигуна потужністю 176 кВт.

комплектується літій-іонною акумуляторною батареєю ємністю 67 кВт-год. Залежно від конкретної комплектації та аеродинамічного обвісу, запас ходу за китайським циклом CLTC становить 610 км або 650 км. Привод здійснюється на задню вісь за допомогою електродвигуна потужністю 176 кВт. Плагін-гібридна модель: оснащується меншим акумулятором ємністю 30 кВт-год й 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 82 кВт, який працює у зв'язці з основним приводним електромотором на 152 кВт. Ця інженерна схема дозволяє долати до 185 км виключно на електричній тязі відповідно до жорсткішого паливного стандарту WLTC.

Інтелектуальний автопілот

Важливою технологічною перевагою MG 07 є інтегрований комплекс допомоги водієві. Для точного сканування простору та роботи навігаційних асистентів автовиробник встановив на даху автомобіля високоточний оптичний LiDAR. Фастбек став першим серійним транспортним засобом, який отримав новітню інтелектуальну систему автономного водіння Momenta R7.

Дизайнерські рішення

Візуально модель виділяється оригінальними пропорціями кузова з похилою лінією даху. Заднє лобове скло фастбеку безперервно переходить у панорамний скляний дах, створюючи єдиний суцільний купол над головами пасажирів. Передня частина отримала впізнавану світлодіодну оптику з фірмовими С-подібними блоками, всередині яких скомпоновані багатофокусні лінзи.

Світлові модулі розташовані безпосередньо над масивним нижнім вентиляційним каналом, що простягнувся по всій ширині бампера. Збоку динамічний силует підкреслено використанням сучасних напівприхованих дверних ручок, які встановлені врівень із площиною металу для покращення показників аеродинамічного опору. Нагадаємо, що уряд Китаю прийняв рішення заборонити приховані елементи відкривання дверей в нових авто, після декількох трагічних ДТП.