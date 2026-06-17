Дебютировал MG 07: привлекательный фастбэк за 30 тысяч долларов

Новый седан-фастбэк MG 07 официально включен в свежий государственный каталог транспортных средств, освобождаемых от уплаты налога на приобретение автомобилей на альтернативных источниках энергии в Китае, пишет издание Autohome. Запуск MG 07 происходит на фоне уверенного восстановления рыночных позиций марки. В коммерческой структуре бренда новинка ориентирована на средний ценовой сегмент и будет стоить от 150 000 до 200 000 юаней (примерно от 22 152 до 29 536 долларов США).

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Силовые установки, аккумуляторы и показатели запаса хода

Автомобиль выйдет на рынок в двух принципиально разных модификациях – полностью электрической и гибридной с возможностью подзарядки от сети (PHEV):

Электрический вариант: комплектуется литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 67 кВт-ч. В зависимости от конкретной комплектации и аэродинамического обвеса, запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 610 км или 650 км. Привод осуществляется на заднюю ось с помощью электродвигателя мощностью 176 кВт.

комплектуется литий-ионной аккумуляторной батареей емкостью 67 кВт-ч. В зависимости от конкретной комплектации и аэродинамического обвеса, запас хода по китайскому циклу CLTC составляет 610 км или 650 км. Привод осуществляется на заднюю ось с помощью электродвигателя мощностью 176 кВт. Плагин-гибридная модель: оснащается меньшим аккумулятором емкостью 30 кВт-ч и 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 82 кВт, который работает в связке с основным приводным электродвигателем на 152 кВт. Эта инженерная схема позволяет преодолевать до 185 км исключительно на электрической тяге в соответствии с более жестким топливным стандартом WLTC.

Интеллектуальный автопилот

Важным технологическим преимуществом MG 07 является интегрированный комплекс помощи водителю. Для точного сканирования пространства и работы навигационных ассистентов автопроизводитель установил на крыше автомобиля высокоточный оптический LiDAR. Фастбэк стал первым серийным транспортным средством, получившим новейшую интеллектуальную систему автономного вождения Momenta R7.

Дизайнерские решения

Визуально модель выделяется оригинальными пропорциями кузова с наклонной линией крыши. Заднее лобовое стекло фастбека плавно переходит в панорамную стеклянную крышу, создавая единый сплошной купол над головами пассажиров. Передняя часть получила узнаваемую светодиодную оптику с фирменными С-образными блоками, внутри которых скомпонованы многофокусные линзы.

Световые модули расположены непосредственно над массивным нижним вентиляционным каналом, простирающимся по всей ширине бампера. Сбоку динамичный силуэт подчеркнут использованием современных полускрытых дверных ручек, которые установлены вровень с плоскостью кузова для улучшения показателей аэродинамического сопротивления. Напомним, что правительство Китая приняло решение запретить скрытые элементы открывания дверей в новых автомобилях после нескольких трагических ДТП.