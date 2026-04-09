Дефект білої фарби Honda став причиною скандалу: покриття відшаровується від кузова

У повторному колективному позові від власників стверджується, що біла фарба на певних моделях 2013 року випуску схильна до критичного відшаровування та утворення бульбашок, пише Carscoops.

Історія позову та нове рішення суду

Юридичне протистояння розпочалося ще у 2024 році, проте спочатку суддя відхилив справу, аргументуючи це тим, що відшарування фарби є суто косметичним дефектом, який не заважає експлуатації авто. Проте у 2025 році позивачі скористалися правом на перегляд справи та подали оновлений позов.

У новому розгляді суддя погодився з аргументами власників автомобілів: руйнування зовнішнього захисного шару може призвести до корозії металу та, як наслідок, до порушення міцності кузова. Крім того, суд відхилив спроби Honda закрити справу через закінчення терміну позовної давності. Згідно з рішенням, відлік часу починається не з дня покупки машини, а з моменту, коли власник реально виявив дефект фарби.

Моделі, що потрапили під удар

Згідно з судовими документами, Honda нібито знала про проблеми з фарбуванням ще з 2012 року, але приховала цю інформацію від покупців. Проблема стосується п’яти популярних моделей брендів Honda та Acura у специфічних білих відтінках:

Acura MDX (2013): колір White Diamond Pearl;

Honda Odyssey (2013): кольори White Diamond Pearl або Taffeta White;

Honda Pilot (2013): колір Taffeta White;

Honda Fit (2013): кольори White Orchid Pearl або Bellanova White;

Honda HR-V (2013): кольори White Orchid Pearl або Bellanova White.

Суть дефекту: більше, ніж просто зовнішній вигляд

Власники зазначають, що фарба починає розшаровуватися, пузиритися та відпадати великими шматками набагато раніше передбачуваного терміну експлуатації. У позові стверджується, що компанія Honda навмисно не попереджала клієнтів про вразливість покриття під час продажу.

Тепер, коли суд визнав можливість впливу відшарування на структурну стійкість автомобіля, справа набуває зовсім іншого масштабу. Якщо позивачі доведуть, що Honda приховувала дефект, який впливає на безпеку, автовиробнику може загрожувати не лише компенсація за перефарбування, а й масштабні штрафні санкції.