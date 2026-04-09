Вартість кілометру шляху на авто з різним двигуном знову змінилась: що вигідніше

Подорожчання пального у 2026 році змусило по-новому подивитися на витрати автомобілістів. Але зміни цінників на українських заправках та зарядних станціях для електромобілів відбуваються щодня. Раніше ми рахували, скільки коштує 100 км на бензині, дизелі, газі та електро. Однак ситуація постійно змінюється.

За розрахунками Інституту досліджень авторинку, вартість 100 км пробігу сьогодні суттєво залежить не лише від типу двигуна, а й від того, де саме водій «заправляється» — на АЗС чи від розетки .

Скільки реально коштує 100 км

Щоб порівняння було максимально коректним, за основу взяли одну платформу — Volkswagen Golf із різними типами силових установок.

При середніх цінах квітня 2026 року картина виглядає так:

Бензиновий Golf із витратою близько 7 літрів на 100 км потребує приблизно 511 грн. Дизельна версія з витратою 5,5 л — близько 495 грн.

Автомобіль із ГБО, який споживає близько 10,5 літра газу плюс трохи бензину, вже виходить дорожчим — близько 540 грн на 100 км.

Найцікавіша ситуація з електромобілями. Якщо заряджати авто вдома вночі, 100 км обійдуться лише приблизно у 38 грн. Денний тариф піднімає цю цифру до 75 грн.

Але на публічних зарядках усе інакше: змінний струм дає близько 368 грн, а швидкі DC-станції — вже до 455 грн за ті ж 100 км.

Газ більше не «золота середина»

Ще кілька років тому ГБО було беззаперечним лідером за економією.

Сьогодні ситуація змінилася. Через зростання ціни на автогаз він фактично втратив свою головну перевагу і навіть став дорожчим за бензин і дизель у розрахунку на 100 км.

Різниця поки що не критична, але сам тренд показовий: економія на газі вже не така очевидна.

Дизель втрачає сенс

Дизельні авто традиційно брали низькою витратою пального. Але нинішні ціни практично нівелювали цю перевагу.

Різниця з бензином складає лише кілька десятків гривень на 100 км. Якщо додати дорожче обслуговування, складніші системи і потенційні ремонти — економічна доцільність дизеля виглядає все менш переконливою.

Електромобіль: усе вирішує розетка

Електромобілі залишаються найдешевшими в експлуатації, але лише за однієї умови — якщо заряджати їх вдома.

У такому сценарії різниця у витратах може досягати десятків разів у порівнянні з авто на ДВЗ.

Але якщо користуватись виключно публічними швидкими зарядками, економія майже зникає. Вартість 100 км наближається до бензинових і дизельних авто.

Фактично електромобіль у 2026 році — це історія не про технологію, а про доступ до дешевої електроенергії.

Електромобіль вигідно заряджати вдома. Фото Freepik

Що це означає для водія

Сьогодні головне питання звучить не “який двигун кращий”, а “де і як ви заправляєтесь”.

Власник електромобіля з домашньою зарядкою має мінімальні витрати. Той, хто залежить від швидких станцій — уже грає в іншій економіці.

Газ більше не гарантує економії, а дизель втрачає свою традиційну перевагу.