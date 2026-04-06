"Назад у майбутнє": Honda повертається до філософії 1960-х років

Це рішення виглядає як крок назад лише на перший погляд. Насправді ж у Honda вважають, що саме така модель дозволить пришвидшити інновації та знову зробити бренд конкурентоспроможним у новій реальності електромобільного ринку, пише Carscoops.

Китай як каталізатор змін

Причина різкого розвороту стратегії очевидна – стрімке зростання китайських виробників, зокрема BYD та Geely. Ці компанії навчилися створювати нові моделі майже вдвічі швидше, ніж традиційні автовиробники, скорочуючи цикл розробки до приблизно 18 місяців. Під час візиту до китайських постачальників генеральний директор Honda Тосіхіро Мібе відверто визнав масштаб проблеми, заявивши, що у нинішньому форматі Honda “не має шансів” конкурувати на цьому ринку.

Падіння продажів і втрата позицій

Фінансові показники підтверджують складну ситуацію. Продажі Honda у Китаї скорочуються вже кілька років поспіль, а у 2025 році падіння досягло приблизно 24%. Заводи працюють не на повну потужність, а деякі модельні програми були переглянуті або скорочені. На тлі цього китайські бренди не лише нарощують обсяги, а й активно впроваджують нові технології, зокрема у сфері програмного забезпечення, автономного керування та батарейних систем.

Повернення до філософії Civic і CVCC

Історично успіх Honda значною мірою базувався на незалежності інженерів. Ще у 1960-х роках компанія створила окремий R&D-підрозділ, який працював майже автономно. Саме ця модель дозволила з’явитися таким проривним рішенням, як двигун CVCC і культовий Honda Civic. У 2020 році Honda відмовилася від цієї структури, централізувавши розробку заради ефективності. Проте нинішні виклики змусили компанію переглянути це рішення і знову зробити ставку на креативність та гнучкість.

Власний шлях проти партнерств

Цікаво, що інші японські гіганти, такі як Toyota та Nissan, обрали іншу стратегію – активну співпрацю з китайськими партнерами для швидшого освоєння нових технологій та зниження витрат. Натомість Honda намагається вирішити проблему самостійно, роблячи ставку на внутрішню трансформацію. Це ризикований підхід, але він може дозволити зберегти контроль над технологіями та ідентичністю бренду.

Глобальні плани та роль Індії

Паралельно з внутрішніми змінами Honda переглядає і свою глобальну виробничу стратегію. Компанія розглядає Індію як ключовий центр для виробництва нових доступних електромобілів, які можуть вийти на світові ринки вже наприкінці десятиліття. Це має допомогти знизити витрати та частково компенсувати відставання від китайських конкурентів. Однак експерти галузі сумніваються, що цього буде достатньо для повного вирівнювання позицій.

Чи спрацює стратегія “назад у майбутнє”

Рішення Honda повернутися до підходів минулого виглядає сміливим і водночас ризикованим. У світі, де швидкість розробки та інтеграція програмного забезпечення стають ключовими факторами успіху, ставка на інженерну свободу може або відкрити нову главу в історії бренду, або виявитися запізнілою реакцією. Втім, сама компанія, схоже, готова до цього виклику.