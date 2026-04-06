"Назад в будущее": Honda возвращается к философии 1960-х годов

Это решение выглядит как шаг назад только на первый взгляд. На самом деле в Honda считают, что именно такая модель позволит ускорить инновации и снова сделать бренд конкурентоспособным в новой реальности электромобильного рынка, пишет Carscoops.

Китай как катализатор изменений

Причина резкого разворота стратегии очевидна – стремительный рост китайских производителей, в частности BYD и Geely. Эти компании научились создавать новые модели почти вдвое быстрее, чем традиционные автопроизводители, сокращая цикл разработки до примерно 18 месяцев. Во время визита к китайским поставщикам генеральный директор Honda Тосихиро Мибе откровенно признал масштаб проблемы, заявив, что в нынешнем формате Honda “не имеет шансов” конкурировать на этом рынке.

Падение продаж и потеря позиций

Финансовые показатели подтверждают сложную ситуацию. Продажи Honda в Китае сокращаются уже несколько лет подряд, а в 2025 году падение достигло примерно 24%. Заводы работают не на полную мощность, а некоторые модельные программы были пересмотрены или сокращены. На фоне этого китайские бренды не только наращивают объемы, но и активно внедряют новые технологии, в частности в сфере программного обеспечения, автономного управления и батарейных систем.

Возвращение к философии Civic и CVCC

Исторически успех Honda в значительной степени базировался на независимости инженеров. Еще в 1960-х годах компания создала отдельное R&D-подразделение, которое работало почти автономно. Именно эта модель позволила появиться таким прорывным решением, как двигатель CVCC и культовый Honda Civic. В 2020 году Honda отказалась от этой структуры, централизовав разработку ради эффективности. Однако нынешние вызовы заставили компанию пересмотреть это решение и снова сделать ставку на креативность и гибкость.

Собственный путь против партнерств

Интересно, что другие японские гиганты, такие как Toyota и Nissan, выбрали другую стратегию – активное сотрудничество с китайскими партнерами для быстрого освоения новых технологий и снижения затрат. Зато Honda пытается решить проблему самостоятельно, делая ставку на внутреннюю трансформацию. Это рискованный подход, но он может позволить сохранить контроль над технологиями и идентичностью бренда.

Глобальные планы и роль Индии

Параллельно с внутренними изменениями Honda пересматривает и свою глобальную производственную стратегию. Компания рассматривает Индию как ключевой центр для производства новых доступных электромобилей, которые могут выйти на мировые рынки уже в конце десятилетия. Это должно помочь снизить расходы и частично компенсировать отставание от китайских конкурентов. Однако эксперты отрасли сомневаются, что этого будет достаточно для полного выравнивания позиций.

Сработает ли стратегия “назад в будущее”

Решение Honda вернуться к подходам прошлого выглядит смелым и одновременно рискованным. В мире, где скорость разработки и интеграция программного обеспечения становятся ключевыми факторами успеха, ставка на инженерную свободу может либо открыть новую главу в истории бренда, либо оказаться запоздалой реакцией. Впрочем, сама компания, похоже, готова к этому вызову.